قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. ونقلها للوزارات لتفعيل دورها
ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان .. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزايد معدلات البحث حول موعد صرف معاشات مارس 2026، وسط تساؤلات متكررة من أصحاب المعاشات بشأن إمكانية تبكير الصرف قبل حلول الشهر الكريم، في ظل حرص الملايين على ترتيب التزاماتهم المعيشية والاستعداد للنفقات الآتية خلال الموسم الرمضاني.

وفي هذا السياق، يترقب المستفيدون أي قرارات رسمية قد تصدر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن مواعيد الصرف، خاصة مع تزامن بداية شهر مارس 2026 مع فترة الاستعداد لشهر رمضان، ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن تفاصيل دقيقة ومحدثة حول موعد الإيداع وأماكن الحصول على المعاش.

واقرأ أيضًا:

زيادة المعاشات 2026

حقيقة تبكير معاشات مارس 2026 بمناسبة رمضان

حتى الآن، لم تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارا رسميا يفيد بتبكير صرف معاشات مارس 2026 للمواطنين بمناسبة شهر رمضان، وهو ما يعني استمرار العمل بالمواعيد المقررة سلفا دون أي تعديل أو تقديم.

وتؤكد البيانات الرسمية أن صرف المعاشات يتم وفقا للجدول الزمني المعتمد، دون وجود تعليمات جديدة تتعلق بتغيير موعد الصرف، ما يحسم الجدل المتداول بين أصحاب المعاشات خلال الساعات الآتية.

موعد صرف معاشات مارس 2026 رسميا

قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مارس 2026 للمواطنين اعتبارا من يوم 1 مارس 2026، على أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر مارس 2026، بما يتيح لأصحاب المعاشات الوقت الكافي للحصول على مستحقاتهم عبر المنافذ المختلفة المتاحة.

ويأتي تحديد يوم 1 مارس 2026 موعدا رسميا لبدء الصرف في إطار النظام المعمول به شهريا، حيث يتم إتاحة المعاشات تدريجيا لضمان سهولة الحصول عليها دون تكدس أو ازدحام.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

أماكن صرف معاشات مارس 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة قنوات يمكن من خلالها صرف معاشات شهر مارس 2026، وذلك تسهيلا على المستفيدين وتيسيرا لإجراءات الحصول على المستحقات المالية.

وتشمل أماكن الصرف الآتية منافذ البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي ATM، إضافة إلى منافذ فوري وكروت ميزة، بما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات وتدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات التأمينية.

كيفية الاستعلام عن معاشات مارس 2026 بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات معاشات شهر مارس 2026 إلكترونيا من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الإدارية.

صرف معاشات نوفمبر

وتتم خطوات الاستعلام عبر الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم الضغط على أيقونة صاحب معاش، واختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستفيد.

قيمة معاشات فبراير 2026 حسب الشرائح

وبالنسبة لقيمة معاشات فبراير 2026، فقد جاءت وفقا للشرائح المعتمدة على النحو الآتي.

معاشات فبراير 2026 للشريحة الأولى 1495 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الثانية 1725 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الثالثة 1840 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الرابعة 2300 جنيه.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الخامسة 2645 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة السادسة 2990 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة السابعة 3335 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الثامنة 3680 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة التاسعة 4025 جنيها.

صرف معاشات يونيو


معاشات فبراير 2026 للشريحة العاشرة 4370 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الحادية عشرة 4715 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيها.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.
معاشات فبراير 2026 للشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيها.

وتعد هذه القيم هي المعمول بها وفقا للشرائح المعلنة، ويستند إليها أصحاب المعاشات في معرفة الفئة المستحقة لكل مستفيد بحسب مدة الاشتراك والأجر التأميني.

استعدادات أصحاب المعاشات لشهر رمضان

تأتي زيادة الاهتمام بموعد صرف معاشات مارس 2026 في ظل الاستعدادات لشهر رمضان، حيث يسعى المستفيدون إلى تنظيم نفقاتهم مبكرا، خاصة مع ارتفاع معدلات الإنفاق خلال الشهر الكريم، ما يفسر تصدر كلمات مثل معاشات مارس 2026 وموعد صرف المعاشات قبل رمضان وقرار التأمينات الاجتماعية محركات البحث خلال الساعات الآتية.

زيادة المعاشات

وفي ظل عدم صدور أي قرار بشأن التبكير، يبقى يوم 1 مارس 2026 هو الموعد الرسمي المعتمد لبدء صرف معاشات شهر مارس، مع استمرار الصرف حتى نهاية الشهر، عبر القنوات الرسمية المعلنة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

معاشات مارس موعد صرف معاشات مارس موعد صرف معاشات مارس 2026 حقيقة تبكير معاشات مارس قبل رمضان معاشات شهر مارس 2026 صرف معاشات 1 مارس 2026 أماكن صرف معاشات مارس 2026 الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي قيمة معاشات فبراير 2026 قرار التأمينات الاجتماعية اليوم معاشات قبل رمضان 2026 موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

ترشيحاتنا

مصطفى بكري

مصطفى بكري: حسين عيسى كان ضمن المرشحين للتعيين بمجلس النواب وبقاء توفيق في الداخلية لأنه يحظى بتقدير القيادة

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الحكومة الجديدة تقدر الوزراء السابقين والتغيير فرضته طبيعة المرحلة الحالية

مصطفى بكري

بكري: الرئيس السيسي يستمع للرأي المعارض وحركة المحافظين تنتظر القرار

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
كسوف الشمس

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد