مرأة ومنوعات

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

دواء الحموضة
دواء الحموضة
اسماء محمد

حذر علماء من أن ارتباط دواء الحموضة وحرقة المعدة قد يتسبب بانخفاضن المعادن الأساسية في الجسم مما يسبب مضاعفات خطيرة  على ملايين الأشخاص ممن يتناولونه بانتظام.

اسم الدواء 

وكشف موقع “ديلي ميل” أثار جانبية خطيرة لدواء شائع لعلاج حرقة المعدة وهو "أوميبرازول" والمعروف تجاريا باسم “بريلوسيك”، وهو مثبط لمضخة البروتون (PPI)، لتقليل الحموضةوقرحة المعدة وعلاج حرقة المعدة المتكررة ومرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) والتهاب المريء التآكلي بسبب ارتجاع حمض المعدة المزمن ، هذا الدواء من دون روشتة طبية ويحقق فعالية كبيرة وحظى بثقة العلماء لأكثر من ثلاثة عقود وكل هذا ساهم فى انتشاره.

 ولكن مالاليعرفه كثيرون أن هذه الأدوية مصممة للاستخدام قصير الأمد فقط، إذ أن تقليل حموضة المعدة يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص المعادن الأساسية، وكشفت دراسة حديثة أجراها علماء من الجامعة الفيدرالية في ساو باولو بالبرازيل على الفئران، أن تناول جرعات مكافئة للجرعة البشرية من "أوميبرازول" تسبب في مشاكل صحية كبيرة.

واعتمدت الدراسة على متابعة الفئران لمدة 10 و30 و60 يوما، بجانب قياس مستويات المعادن في الدم والكبد والطحال وتحليل خلايا الدم، ولكشف التأثير طويل الأمد للدواء على التوازن المعدني وصحة الجسم.


 النتائج

انخفاض حاد في مستوى النحاس في الكبد مما أعاق امتصاص الحديد.
تراكم الحديد في أعضاء مثل الكبد والطحال بدلا من توزيعه في الدم لإنتاج خلايا الدم الحمراء مما أدى لظهور علامات فقر الدم المبكر.
سحب الجسم للكالسيوم من العظام للحفاظ على مستواه في الدم، مما قد يضعف الهيكل العظمي بمرور الوقت.
ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء ووجود استجابة التهابية ناجمة عن زيادة البكتيريا نتيجة انخفاض حموضة المعدة.

 وبالرغم من أن نتائج الدراسات على الحيوانات لا تنطبق بالضرورة على البشر، إلا أن آلية امتصاص المعادن متشابهة مما يحتم مراقبة المرضى الذين يستخدمونه لفترات طويلة خاصة من خلال فحوصات الدم المنتظمة للكشف المبكر عن مشاكل مثل فقر الدم ونقص المعادن.

وأكدت هذه النتائج التحذيرات السابقة حول اثار الاستخدام الطويل لأدوية الحموضة، وربطها باحتمالية الاصابة بفقر الدم وكسور العظام ونقص المغنيسيوم ومشاكل الكلى، لذا تدعو إلى الالتزام بالجرعات الموصى بها وفترات العلاج المحددة طبيا.


 

