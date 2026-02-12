الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره

أشاد الإعلامي خالد الغندور بلاعبي الزمالك بعد الفوز المستحق على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "مش عارف ليه البعض بيقلل من أي إنجاز ل الزمالك حد يقول صدفة وحد يقول غرور الفريق الآخر وكأنهم مستكترين الفرحة على جمهوره العظيم وأي مكسب للزمالك بظروفه الحالية هو فعلا إنجاز كبير".

وفاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما امس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة عروضه القوية قبل الدخول في المراحل الإقصائية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في تمام الساعة السادسة مساءً، يوم السبت القادم الموافق 14 فبراير.