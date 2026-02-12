قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

رنا عصمت

لا يعرف العديد من الأشخاص أهمية تناول البيض المسلوق فى وجبة السحور، فهو من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على البروتين والدهون والفيتامينات المهمة، مع كونه منخفض السعرات الحرارية نسبيا.

يحتوى البيض المسلوق على قيمة غذائية عالية و على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الفيتامينات A وB12 وB5، بالإضافة إلى الفسفور والسيلينيوم وكميات جيدة من فيتامين D وE وB6 و الكالسيوم والزنك.

اهمية البيض المسلوق على السحور..

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيضة مسلوقة كل يوم؟ | الكونسلتو

1- الحفاظ على وزن الجسم:

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

2- تنشيط وظائف الكبد:

تساهم مادة “الكولين” الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

3- قدرات عقلية عالية:

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

4- تعزيز الجهاز المناعي:

يحتوى البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

5- تقوية العظام:

يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام

