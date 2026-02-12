قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
ديني

معنى يوم الشك ولماذا نهى النبي عن صيامه؟ دار الإفتاء تجيب

الصيام
الصيام
محمد شحتة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن معنى يوم الشك وأوضحت حكام صيام هذا اليوم، منوهة أن العلماء اختلفوا في تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه.

حكم صيام يوم الشك

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها عن صيام يوم الشك، إن الحكمة في النهي عن صيام يوم الشك اختلف فيها: فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية.

وأضافت الإفتاء أن حكم صوم يوم الشك له حالتان: الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة. فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

وتابعت: أما الثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبان كاملا

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاء أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.

وأضافت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: “هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟”، أن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، و يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
 

