بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
مصطفى بكري: المشاكل الاقتصادية زائلة ولن يتبقى لنا إلا هذا الوطن
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه
برلمان

استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟

مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة الأخير تطرق إلى ضرورة تنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، باعتباره تكليفًا رئاسيًا يتعين الالتزام به خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات مدبولي أعادت ملف المحليات إلى دائرة الضوء، بعد سنوات من الغياب منذ حل المجالس المحلية بحكم قضائي عام 2011، عقب ثبوت تزوير انتخابات 2008، لتبقى الإدارة المحلية تدار عبر الأجهزة التنفيذية فقط دون وجود رقابة شعبية منتخبة.

ماذا يقول الدستور؟

الدستور المصري حسم الإطار العام للإدارة المحلية عبر الباب الثالث، حيث نصت المادة 175 على تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تشمل المحافظات والمدن والقرى، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند إنشائها أو تعديل حدودها.

وأكدت المادة 176 التزام الدولة بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، مع تحديد برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، فيما شددت المادة 178 على أن للوحدات المحلية موازنات مستقلة.

أما المادة 180 فوضعت الإطار الحاكم لانتخاب المجالس المحلية، بنصها على انتخاب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، مع تخصيص نسب تمثيل ملزمة:

ربع المقاعد للشباب دون 35 عامًا

ربع المقاعد للمرأة

50% على الأقل للعمال والفلاحين

تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي

الإعاقة

كما منحت المجالس المحلية سلطات رقابية واسعة تشمل متابعة تنفيذ خطط التنمية، وتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، بل وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية وفقًا للقانون.

وشددت المادة 183 على عدم جواز حل المجالس المحلية بقرار إداري شامل، بما يضمن استقلالها.

توصيات الحوار الوطني.. خريطة طريق جاهزة

ملف المحليات كان من أبرز القضايا التي ناقشها الحوار الوطني، وخرج بعدة توصيات، أبرزها:

سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء الانتخابات

اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75% والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25%

توسيع صفة العامل والفلاح
منح سكان المدن الجديدة حق انتخاب المجالس المحلية
تفعيل لجان التخطيط التشاركي لتعزيز مشاركة المواطنين
توفير تدريب وتأهيل للكوادر الشبابية

هذه التوصيات تمثل أرضية تشريعية وسياسية جاهزة يمكن البناء عليها فور إحالة مشروع القانون إلى البرلمان.

أهداف القانون المنتظر

القانون المرتقب يستهدف تنظيم آليات عمل الوحدات المحلية ومجالسها بما يتوافق مع نصوص الدستور، ويتضمن:

تحديد اختصاصات المجالس بدقة

تنظيم العلاقة بين الإدارة المركزية والمحلية

وضع أدوات رقابة شعبية فعالة
تنظيم آليات حل المجالس وإعادة انتخابها

تعزيز التخطيط المحلي ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية

ويهدف في جوهره إلى إنشاء إدارة محلية جديدة قادرة على حل المشكلات اليومية للمواطنين، وتخفيف العبء عن السلطة التنفيذية، وتحقيق قدر أكبر من اللامركزية.

