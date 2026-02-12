سعر عيار 21 الآن في مصر 12 فبراير 2026

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 12 فبراير 2026 .. شهدت أسواق الصاغة المصرية، الخميس 12 فبراير 2026، تحركات جديدة في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين لمعرفة سعر عيار 21 الآن باعتباره العيار الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق المحلية.

ويأتي هذا التحديث في ظل حالة من التذبذب الملحوظ عالميا، ما ألقى بظلاله على الأسعار داخل محلات المجوهرات، ليعود المعدن الأصفر إلى صدارة المشهد الاقتصادي من جديد، خاصة مع استمرار اهتمام شريحة واسعة من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم بشكل لحظي.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية

تباينت أسعار الأعيرة المختلفة داخل أسواق المجوهرات، وفقا لآخر تحديث معلن بمنتصف تعاملات الخميس 12 فبراير 2026، حيث سجلت الأسعار الآتية دون احتساب المصنعية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الخميس 7674 جنيها للبيع و7714 جنيها للشراء، ليحافظ على مستوياته المرتفعة مقارنة بباقي الأعيرة، باعتباره الأعلى من حيث نسبة النقاء والأقرب إلى سعر الذهب العالمي.

ويعد عيار 24 الخيار المفضل للراغبين في الادخار طويل الأجل أو شراء السبائك، نظرا لقيمته المرتبطة مباشرة بسعر الأوقية في الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 21 الآن

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم 6749 جنيها للبيع و6714 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر والأعلى طلبا في محلات الصاغة، سواء بغرض الزينة أو الادخار.

ويحظى عيار 21 بإقبال واسع نظرُا لتوازنه بين نسبة النقاء والسعر، ما يجعله الخيار الأول لدى شريحة كبيرة من المقبلين على الزواج والمستثمرين الصغار.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 5785 جنيها للبيع و5755 جنيها للشراء، ويتميز هذا العيار بتنوع تصميماته واعتماده في المشغولات الحديثة ذات الطابع العصري.

ويفضل كثير من الشباب عيار 18 بسبب انخفاض سعره مقارنة بعيار 21 وعيار 24، إلى جانب مرونته في التشكيل وتعدد موديلاته داخل الأسواق.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 4499 جنيها للبيع و4476 جنيها للشراء، ويعد من الأعيرة الأقل انتشارا مقارنة بعيار 21 وعيار 18، إلا أنه يظل خيارا متاحا للراغبين في اقتناء مشغولات بسعر أقل.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب اليوم 53998 جنيها، ويعد من أبرز أدوات الادخار التي يقبل عليها المواطنون، نظرا لسهولة تداوله واحتفاظه بقيمته مقارنة بالمشغولات التي تضاف إليها مصنعية مرتفعة.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم

يعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بمكانة خاصة في مصر سواء لأغراض الاستثمار أو الادخار، وتتحدد أسعاره اليومية بناء على مجموعة من العوامل، من بينها أسعار الصرف، وحجم العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى السياسات الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق.

ويعتمد كثير من المواطنين على الذهب كوسيلة لتثبيت قيمة أموالهم، خصوصا في ظل المتغيرات الاقتصادية المختلفة، ما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم وسعر عيار 21 الآن من العادات اليومية لدى شريحة واسعة من المتعاملين في سوق الصاغة.

كم تبلغ المصنعية والدمغة اليوم

تختلف قيمة المصنعية والدمغة باختلاف المحافظة والتاجر ونوع القطعة الذهبية سواء كانت مشغولات يدوية أو سبائك، ولا تدخل ضمن السعر المعلن للجرام في محلات الصاغة.

وبالنسبة لعيار 21، تتراوح المصنعية والدمغة غالبا بين 120 و250 جنيها للجرام الواحد، وفقا لنوع المشغول ومكان البيع.

أما عيار 18 فتكون مصنعيته أعلى نظرًا لدقة تصاميمه وتنوع أشكاله، حيث تتراوح بين 180 و350 جنيها للجرام.

وفيما يتعلق بالسبائك، فهي تعد الأقل من حيث قيمة المصنعية، وتبدأ عادة من 60 جنيها للجرام في الأوزان الكبيرة، ما يجعلها الخيار الأقرب لسعر الذهب الخام دون زيادات كبيرة.

متابعة لحظية لأسعار الذهب في مصر

تتصدر عبارات مثل سعر عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم في مصر محركات البحث، خاصة مع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية.

ويحرص المواطنون على متابعة التحديثات بمنتصف التعاملات ونهايتها، لرصد أفضل توقيت للشراء أو البيع، في ظل الفروق السعرية التي قد تظهر خلال اليوم الواحد.