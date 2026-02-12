نصائح ذهبية لحياة نفسية أفضل.. لايف كوتش تكشف التفاصيل

حلت نيفين الجندي لايف كوتش، ضيفة على الإعلامي محمود سعد في حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".



وقالت نيفين الجندي في حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، :" حصلت على كورس في الولايات المتحدة لدراسة اللايف كوتش ".

وتابعت نيفين الجندي :" هناك مرحلة في حياة الإنسان عليه التعرف فيها على المشاكل التي يواجهها والأسباب التي تتعبه في حياته ".

واكملت نيفين الجندي :" كلنا عيشنا في الطفولة جزء سعيد وجزء تعيس وهذا الامر يستمر مع الفرد طوال حياته "، مضيفا:" على كل فرد أن يعرف مبادئه في الحياة ".

ولفتت نيفين الجندي :" على الفرد أن يتواصل بصفة مستمرة مع الاخرين ولازم الفرد يعيش بشجاعة لأن الشجاعة تشق الطريق للمستقبل ".