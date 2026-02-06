استشاري صحة نفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية خطر يهدد الأطفال والمراهقين

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تزايد مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لم تعد سلوكا ترفيهيا بريئا، بل أصبحت أحد أشكال الإدمان الخطيرة المعترف بها دوليا.

وأوضح هندي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن منظمة الصحة العالمية أدرجت اضطراب إدمان الألعاب الإلكترونية (IGD) ضمن التصنيف الدولي للأمراض ICD-11، مشيرًا إلى أن الطفل الذي يقضي ساعات طويلة يوميًا في اللعب دون قدرة على التحكم في سلوكه يصنف طبيا كمدمن.

وأضاف أن هذا النوع من الإدمان ينعكس سلبا على الصحة النفسية للطفل، حيث يزيد من العزلة والانطوائية، ويؤثر على قدرته على التفاعل الاجتماعي مستقبلا، فضلا عن تراجع المستوى الدراسي وضعف العلاقات الأسرية.

وأكد أن بعض الألعاب التي تعتمد على التحديات أو المراهنات تشكل خطراً مضاعفا، لما تسببه من ضغوط نفسية وسلوكيات قهرية قد تؤدي إلى أضرار نفسية جسيمة.