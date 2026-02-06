سلطنة عمان .. وزير الخارجية يلتقي مبعوث ترامب الخاص



إلتقي وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي بمبعوث ترامب الخاص يلتقي ويتكوف وذلك بعد لقاء البوسعيدي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي .

وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك في لقاء وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" اليوم الجمعة بنظيره العماني "بدر البوسعيدي" قبيل بدء جولة جادة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمریکیة.



یذکر أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، للمشاركة في المفاوضات النووية (غير المباشرة) مع الوفد الأمريكي.

ويرافقه في هذه الزیارة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، والمتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي"، ونائب وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية"حميد قنبري"، وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين.

ووفقًا لتصريحات المسؤولين الأمريكيين، سيتولى الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف"، وصهر "دونالد ترامب" مساعده "جاريد كوشنر"، إدارة المحادثات مع إيران.