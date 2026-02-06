قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
أخبار العالم

سلطنة عمان .. وزير الخارجية يلتقي مبعوث ترامب الخاص

بدر البوسعيدي
بدر البوسعيدي
محمود نوفل

 
إلتقي وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي بمبعوث ترامب الخاص يلتقي ويتكوف وذلك بعد لقاء البوسعيدي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي .

وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك في لقاء وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" اليوم الجمعة بنظيره العماني "بدر البوسعيدي" قبيل  بدء جولة جادة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمریکیة.

یذکر أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، للمشاركة في المفاوضات النووية (غير المباشرة) مع الوفد الأمريكي.

ويرافقه في هذه الزیارة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، والمتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي"، ونائب وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية"حميد قنبري"، وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين.

ووفقًا لتصريحات المسؤولين الأمريكيين، سيتولى الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف"، وصهر "دونالد ترامب" مساعده "جاريد كوشنر"، إدارة المحادثات مع إيران.

