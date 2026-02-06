لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

شهد حادث انقلاب سيارة زفاف بمركز بني مزار شمال المنيا، تطورا جديدا أسفر عن وفاة العريس متأثرًا بإصاباته الخطرة، ليلحق بعروسته بعد ساعات من وفاتها في حادث انقلاب سيارة موكب زفاف بطريق بني مزار ، فقد لقت العروس مصرعها في الحال إثر الحادث، بينما جرى نقل العريس إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ولم تفلح محاولات إنقاذه، ليفارق الحياة بعد ساعات من وفاة عروسته.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ضمن موكب زفاف، ما أسفر عن مصرع العروس وإصابة العريس وعدد من مرافقيهما، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتم إيداع جثمان العريس تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري بمركز بني مزار

وبالفحص وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار تبين إنقلاب سيارة معده لزفه عروسان مما أسفر عن مصرع العروسه دولت. ع. ا 20 سنة، فيما اصيب العريس ويدعي احمد. ك. ع 22 سنة ويعاني من غيبوبة، كما وصيب كريم. م. ص 17 سنة له سحجات وكدمات واحمد. م. ع 58 سنة به سحجات وكدمات.

تم نقل جثه العروسة لمشرحة المستشفى العام وجار نقل العريس لمستشفى المنيا الجامعي ، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة واخطرت النيابه العامه لتولي التحقيق والتي قررت بندب الطبيب مفتش صحة المركز.