الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ

حمادة خطاب

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ممثلة في شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، بيانًا إعلاميًا للرد على ما أُثير عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شكوى متعلقة بوجود حشرات بق بالعربة رقم (10) في القطار رقم 2008 (الإسكندرية/أسوان) بتاريخ 1/2/2026.

وأوضحت الشركة أن العربة المشار إليها دخلت الخدمة بعد إجراء عمرة كاملة لها بورشة كوم أبو راضي في فبراير 2025، وتم تشغيلها على القطار رقم 913، ومنذ دخولها الخدمة وحتى تاريخ الشكوى لم يتم رصد أي شكاوى تتعلق بوجود بق أو أي حشرات. وأضافت أن القطار تحرك برقم 917 من القاهرة إلى الإسكندرية بتاريخ 31/1/2026 دون تسجيل أي شكاوى خلال هذه الرحلة.

وأشارت الشركة إلى أنه مع استكمال رحلة القطار من الإسكندرية إلى أسوان برقم 2008، تم رصد الشكوى المشار إليها قبل دخول القطار محطة بني سويف، وعلى الفور جرى مقابلة القطار بواسطة طاقم المكافحة بمحطة أسيوط، وتم تنفيذ أعمال مكافحة سريعة للعربة والقطار بالكامل.

أعمال مكافحة مركزة

وأضاف البيان أنه جرى تنفيذ أعمال مكافحة مركزة للقطار بالكامل مع التركيز على العربة محل الشكوى أثناء تواجده بمحطة أسوان، مع التأكيد على عدم رصد أي شكاوى مماثلة من قبل. كما تحرك القطار بتاريخ 1/2/2026 من أسوان إلى القاهرة (ورشة الإسباني)، حيث تمت مقابلته بواسطة لجنة من الشركة وخدمة العملاء ومسؤولي الورشة، ولم يتم رصد وجود أي حشرات سواء بالقطار أو بالعربة المشار إليها.

وأكدت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة أن الواقعة تُعد حادثًا طارئًا، مشددة على أن جميع قطارات السكك الحديدية تخضع لأعمال التطهير والنظافة على مدار الساعة، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب، بما يتماشى مع التطور والنهضة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية.

