عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
توك شو

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

الامطار
الامطار
هاني حسين

أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن  الدولة تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط الامطار الغزيرة والسيول قبل حدوثها بـ72 ساعة .

وقال غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز":"  هذه الخطة تمنح الدولة الفرصة للتعامل بإجراءات مسبقة  والاستعداد لاستقبال الامطار الغزيرة والتقليل من مخاطرها ".

وتابع " يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة  في وزارة الري للتنبؤ بأماكن سقوط الامطار  قبل سقوطها بوقت كاف ".

وفي وقت سابق، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض مقترحات تطوير "مركز التنبؤ بالفيضان في أعالي النيل بقطاع شئون مياه النيل ومركز التنبؤ بالفيضان بقطاع الإدارة الاستراتيجية.

وتم استعراض إجراءات تطوير كلا المركزين من خلال توفير الأجهزة والبرامج والنماذج الرياضية الحديثة التي تستخدم في التنبؤ بالأمطار داخل مصر ودول منابع النيل.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تقوم بدمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة كأحد أدوات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، مع العمل على توطين هذه التكنولوجيا بهدف ترقية الأداء وضمان جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات، لتمكينهم من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار لأهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة وخدمة المواطنين، مثل قيام الوزارة بأعمال التنبؤ بالأمطار سواء في مصر أو في دول منابع النيل باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة مما يساعد على التنبؤ بالسيول والأمطار الغزيرة قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وهو الأمر الذى يُمكن كافة الجهات المعنية بالدولة من اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين والمنشآت من التأثيرات السلبية للسيول والأمطار الغزيرة، كما يٌسهم التنبؤ بالأمطار في دول منابع النيل في تحقيق الإدارة المثلى لمياه النيل الواردة لمصر بالإضافة الى الدعم الفني الذى تقدمه مصر لبعض دول حوض النيل في هذا الإطار.

الامطار الري السيول أمطار غزيرة اخبار التوك شو

