حبوب جديدة تخفض الكوليسترول بنسبة تصل لـ 60% .. تفاصيل

أعلن فريق بحثي عن التوصل لنوع جديد من الحبوب قلل بشكل حاد من الكوليسترول الذي يسد الشرايين لدى الأشخاص الذين لا يزالون معرضين لخطر كبير للإصابة بالنوبات القلبية على الرغم من تناولهم الستاتينات.

تفاصيل الدواء

ووفقا لموقع “ sciencealert” لا يزال هذا الدواء قيد التجربة، لكنه يساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول بطريقة لا يمكن تحقيقها اليوم إلا بالأدوية التي تُعطى عن طريق الحقن وفي حال حصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن هذا الدواء، المسمى إنليستيد، قد يوفر خيارًا أسهل استخدامًا لملايين الأشخاص.

تُثبّط الستاتينات بعض إنتاج الكبد للكوليسترول، وهي حجر الزاوية في العلاج، ولكن حتى مع تناول أعلى الجرعات، يحتاج الكثيرون إلى مساعدة إضافية لخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) لديهم بما يكفي للالتزام بالإرشادات الطبية.

في دراسة واسعة النطاق، تم توزيع أكثر من 2900 مريض من ذوي المخاطر العالية عشوائياً إلى مجموعتين: الأولى تتناول حبة إنليستيد يومياً، والثانية تتناول دواءً وهمياً، وذلك بالإضافة إلى علاجهم المعتاد وأفاد الباحثون في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن مستخدمي الإنليستيد شهدوا انخفاضاً في مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة تصل إلى 60% خلال ستة أشهر .

تصريح صاحبة الدراسة



قالت الدكتورة آن ماري نافار، طبيبة القلب في المركز الطبي الجنوبي الغربي التابع لجامعة تكساس، وهي المؤلفة الرئيسية للدراسة، هناك حبوب أخرى يمكن للمرضى إضافتها إلى الستاتينات الخاصة بهم "لكن لا يوجد أي منها يقترب من درجة خفض الكوليسترول الضار التي نراها مع إنليستيد"، فلم يتراجع هذا التأثير إلا قليلاً خلال عام، ولم يجد الباحثون أي فرق في السلامة بين من تناولوا الحبة ومن تناولوا الدواء الوهمي ومع ذلك يجب تناول الحبة على معدة فارغة.

علاقة الكوليسترول بالقلب

يُعد مرض القلب السبب الرئيسي للوفاة في البلاد ، كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يتسبب في تراكم اللويحات في الشرايين، يُعد عامل خطر رئيسي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يُعدّ تراكم اللويحات في الشرايين أحد أهم عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبيةفي حين أن مستوى الكوليسترول الضار (LDL) البالغ 100 يعتبر جيدًا للأشخاص الأصحاء، يوصي الأطباء بخفضه إلى 70 على الأقل بمجرد إصابة الأشخاص بارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب وحتى أقل من ذلك بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر كبير جدًا.

تُعدّ حبوب الستاتين مثل ليبيتور وكريستور، أو بدائلها الرخيصة ، فعّالة للغاية في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وللحصول على مساعدة إضافية، تعمل بعض الأدوية القوية التي تُعطى عن طريق الحقن بطريقة مختلفة، حيث تُثبّط بروتينًا كبديًا يُسمى PCSK9، والذي يُحدّ من قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول في الدم.

ومع ذلك، لا يستخدم مثبطات PCSK9 إلا نسبة ضئيلة من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها ورغم انخفاض أسعار هذه الحقن باهظة الثمن مؤخرًا، إلا أن المرضى قد لا يزالون يكرهون إعطاء الحقن، كما أشار نافار إلى أنها أكثر تعقيدًا بالنسبة للأطباء في وصفها.

يقدم البحث "أدلة دامغة" على أن الحبوب الجديدة تخفض الكوليسترول بنفس قدر حقن PCSK9 تقريبًا، كما كتب الدكتور ويليام بودن من جامعة بوسطن ونظام الرعاية الصحية في نيو إنجلاند التابع لإدارة شؤون المحاربين القدامى، والذي لم يشارك في الدراسة، في المجلة .

حذّر بودين من عدم وجود بيانات حتى الآن تُثبت أن خفض الكوليسترول الناتج عن هذا الدواء يُترجم إلى انخفاض في حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات ويتطلب إثبات ذلك مدة أطول بكثير من عام وتُجري شركة ميرك دراسة على أكثر من 14000 مريض للتوصل إلى هذه النتيجة.