إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
حبوب جديدة تخفض الكوليسترول بنسبة تصل لـ 60% .. تفاصيل

اسماء محمد

أعلن فريق بحثي عن التوصل لنوع جديد من الحبوب قلل بشكل حاد من الكوليسترول الذي يسد الشرايين لدى الأشخاص الذين لا يزالون معرضين لخطر كبير للإصابة بالنوبات القلبية على الرغم من تناولهم الستاتينات.

تفاصيل الدواء 

ووفقا لموقع “ sciencealert” لا يزال هذا الدواء قيد التجربة، لكنه يساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول بطريقة لا يمكن تحقيقها اليوم إلا بالأدوية التي تُعطى عن طريق الحقن وفي حال حصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن هذا الدواء، المسمى إنليستيد، قد يوفر خيارًا أسهل استخدامًا لملايين الأشخاص.

تُثبّط الستاتينات بعض إنتاج الكبد للكوليسترول، وهي حجر الزاوية في العلاج، ولكن حتى مع تناول أعلى الجرعات، يحتاج الكثيرون إلى مساعدة إضافية لخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) لديهم بما يكفي للالتزام بالإرشادات الطبية.

في دراسة واسعة النطاق، تم توزيع أكثر من 2900 مريض من ذوي المخاطر العالية عشوائياً إلى مجموعتين: الأولى تتناول حبة إنليستيد يومياً، والثانية تتناول دواءً وهمياً، وذلك بالإضافة إلى علاجهم المعتاد وأفاد الباحثون في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن مستخدمي الإنليستيد شهدوا انخفاضاً في مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة تصل إلى 60% خلال ستة أشهر .

تصريح صاحبة الدراسة 


قالت الدكتورة آن ماري نافار، طبيبة القلب في المركز الطبي الجنوبي الغربي التابع لجامعة تكساس، وهي المؤلفة الرئيسية للدراسة، هناك حبوب أخرى يمكن للمرضى إضافتها إلى الستاتينات الخاصة بهم "لكن لا يوجد أي منها يقترب من درجة خفض الكوليسترول الضار التي نراها مع إنليستيد"، فلم يتراجع هذا التأثير إلا قليلاً خلال عام، ولم يجد الباحثون أي فرق في السلامة بين من تناولوا الحبة ومن تناولوا الدواء الوهمي ومع ذلك يجب تناول الحبة على معدة فارغة.

أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار

علاقة الكوليسترول بالقلب 

يُعد مرض القلب السبب الرئيسي للوفاة في البلاد ، كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يتسبب في تراكم اللويحات في الشرايين، يُعد عامل خطر رئيسي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يُعدّ تراكم اللويحات في الشرايين أحد أهم عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبيةفي حين أن مستوى الكوليسترول الضار (LDL) البالغ 100 يعتبر جيدًا للأشخاص الأصحاء، يوصي الأطباء بخفضه إلى 70 على الأقل بمجرد إصابة الأشخاص بارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب وحتى أقل من ذلك بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر كبير جدًا.

تُعدّ حبوب الستاتين مثل ليبيتور وكريستور، أو بدائلها الرخيصة ، فعّالة للغاية في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وللحصول على مساعدة إضافية، تعمل بعض الأدوية القوية التي تُعطى عن طريق الحقن بطريقة مختلفة، حيث تُثبّط بروتينًا كبديًا يُسمى PCSK9، والذي يُحدّ من قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول في الدم.

ومع ذلك، لا يستخدم مثبطات PCSK9 إلا نسبة ضئيلة من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها ورغم انخفاض أسعار هذه الحقن باهظة الثمن مؤخرًا، إلا أن المرضى قد لا يزالون يكرهون إعطاء الحقن، كما أشار نافار إلى أنها أكثر تعقيدًا بالنسبة للأطباء في وصفها.

يقدم البحث "أدلة دامغة" على أن الحبوب الجديدة تخفض الكوليسترول بنفس قدر حقن PCSK9 تقريبًا، كما كتب الدكتور ويليام بودن من جامعة بوسطن ونظام الرعاية الصحية في نيو إنجلاند التابع لإدارة شؤون المحاربين القدامى، والذي لم يشارك في الدراسة، في المجلة .

حذّر بودين من عدم وجود بيانات حتى الآن تُثبت أن خفض الكوليسترول الناتج عن هذا الدواء يُترجم إلى انخفاض في حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات ويتطلب إثبات ذلك مدة أطول بكثير من عام وتُجري شركة ميرك دراسة على أكثر من 14000 مريض للتوصل إلى هذه النتيجة.

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل مسرعة بشوارع الغربية

سارة خليفة

ننشر مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المخدرات.. الدفاع يطعن على التحريات ويطالب ببطلان أمر الضبط والإحضار

سارة خليفة

قضية سارة خليفة لتصنيع المخدرات.. دفاع أحد المتهمين يلتمس براءة موكله

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

