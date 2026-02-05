قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. يتساءل طلاب المدارس وأولياء امورهم عن مدى صدور قرارات رسمية بشأنها من عدمه ، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم .

مواعيد الدراسة في رمضان 2026

أكدت مديريات التربية والتعليم ، أن مواعيد الدراسة في رمضان 2026 سوف تراعي طبيعة الشهر الفضيل بما يحقق انتظام الدراسة دون الإخلال بسير العملية التعليمية.

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. هل حسمها وزير التعليم ؟

 لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تخص مواعيد الدراسة في رمضان 2026 وتلزم المدارس بمواعيد موحدة للحضور والانصراف.

وتترك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار تحديد مواعيد الدراسة في رمضان 2026 للمديريات والإدارات التعليمية. 

وتتولى المدارس مسئولية إبلاغ الطلاب بالتعليمات الصادرة من المديريات التعليمية بشأن مواعيد الدراسة في رمضان 2026 (مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان 2026 ) قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي .

وبحسب ما هو معتاد كل عام ، لا تختلف مواعيد الدراسة في رمضان 2026 في المدارس كثيرا عن مواعيد الأيام العادية ، و لن تؤثر على انتظام العملية التعليمية بالمدارس. 

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. مديرية التربية والتعليم بالغربية تعلنها

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، مواعيد الدراسة في رمضان 2026 في المدارس الإعدادية بالغربية ، مؤكدة ما يلي :

الطابور : 15 دقيقة من 7:30 صباحا لـ 7:45 صباحا

الحصة الأولى : 80 دقيقة من 4:45 صباحا لـ 9:05 صباحا

الحصة الثانية : 80 دقيقة من 9:05 صباحا حتى 10:25 صباحا

الفسحة : 15 دقيقة من 10:25 صباحا حتى 10:40 دقيقة

الحصة الثالثة : 80 دقيقة من 10:40 صباحا حتى 12 ظهراً

الحصة الرابعة : 70 دقيقة من 12 ظهراً حتى 1:10 ظهرا

 

كما حسمت احدى المدارس الخاصة في المرج ، مواعيد الدراسة في رمضان 2026 مؤكدة أنها كالتالي :

* حضور الطلاب: الساعة 7:30 صباحًا

* انصراف الطلاب: الساعة 12:30 ظهرًا

* انصراف طلبة المجموعة المدرسية : الساعة 1:30 ظهرًا

 

 

موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيًا في مصر

وكانت قد أعلنت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد قدوم شهر رمضان 2026 في مصر من المتوقع أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، ليكون هذا اليوم هو أول أيام الصيام وفقًا للحسابات الفلكية، على أن يستمر الشهر المبارك حتى مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وتعتمد هذه التقديرات على الحسابات الفلكية الدقيقة الخاصة بولادة الهلال وموقعه في السماء، والتي تُستخدم سنويًا كمؤشر استرشادي لتحديد بدايات الشهور الهجرية، مع التأكيد على أن الرؤية الشرعية تظل الفيصل النهائي في إعلان بداية شهر رمضان رسميًا.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر

وتستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتهدف عملية الاستطلاع إلى التأكد من إمكانية رؤية الهلال، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وهو الإجراء المتبع سنويًا في مصر وجميع الدول الإسلامية.

مواعيد الدراسة في رمضان 2026

