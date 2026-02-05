مدينة الأبحاث تختتم فعاليات المدارس الشتوية 2026

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على دعم برامج التدريب والتأهيل العلمي للطلاب، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

في هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد رشاد القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والتدريب من خلال نخبة من علماء المدينة، اختتمت المدينة فعاليات المدارس الشتوية لعام 2026، التي استهدفت تدريب وتأهيل جيل جديد من الكوادر العلمية من طلاب الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية، خلال الفترة من ١ إلى ٥ فبراير ٢٠٢٦.

وأكد الدكتور محمد رشاد أن المدارس الشتوية لهذا العام لم تقتصر على الجانب النظري، بل شكلت منصة تفاعلية لسد الفجوة بين المناهج الأكاديمية والتطبيق العملي، حيث أتيحت للطلاب فرصة العمل داخل معامل المدينة ومعاهدها البحثية المجهزة بأحدث التقنيات العالمية، إيمانًا بأهمية الاستثمار في العقول الشابة كضمانة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان، رئيس اللجنة المنظمة للمدارس الصيفية والشتوية، أن البرنامج التدريبي صُمم لموازنة الجانبين النظري والعملي، حيث تقدم عدد 375 طالبًا من جامعة الإسكندرية في 8 برامج تدريبية حضورية، وتم قبول 207 طلاب في مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد الأخضر في مواجهة التحديات البيئية، معالجة المياه، تقنيات الميكروبيولوجي، زراعة الخلايا، سلامة الغذاء، وخواص المواد.

كما تم تنظيم دورات تدريبية بنظام الحضور أونلاين لطلاب الجامعات المصرية ، حيث تقدم 1088 طالبًا وتم قبول 803 طلاب في 5 برامج تدريبية في مجالات التحليل الإحصائي، جودة الهواء، جودة الغذاء، توظيف فسيولوجيا الميكروبات في تطهير البيئة من الملوثات، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لطلاب كليات الهندسة والصيدلة والطب البيطري والعلوم والزراعة.

وشهدت النسخة الحالية إضافة محور استراتيجي خاص بـ ريادة الأعمال، لدعم الطلاب على تحويل أفكارهم البحثية إلى نماذج صناعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.