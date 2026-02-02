وزير التعليم العالي: سنصل في نهاية 2026 إلى 155 مستشفى جامعيا

أكد الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي ، إن رئيس الوزراء افتتح منذ أيام مستشفى جامعة كبيرة في المنيا و سنصل إلى 150 مستشفى جامعي ،و في الجامعات الخاصة حدث بها طفرة وصلت إلى 8 مستشفيات في التعليم الطبي الخاص و في الطريق 7 اخرين منهم 5 ستنتهي في 2026 ، و سيصل العدد في نهاية العام الجاري ، إلى 155 مستشفى جامعي بين حكومي و خاص و أهلي .

و قال عاشور خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" لدينا 32 مليون مريض تلقوا العلاج بالمستشفيات الجامعية في 2025 التى تقدم 76 % من الخدمة ، و في عمليات الجراحات المتقدمة تم إجراء 658 الف عملية جراحية ، و التحاليل بالملايين وصلت إلى 8 مليون و الاشعات تقريبا نفس العدد ، و حجم غرف العناية الم ركزةتمثل تقريبا 50 % من الموجود في مصر ، و الأرقام تعكس أهمية التعديل .

و أضاف " عاشور " : “ هدفنا من التعديل حوكمة الادارة و التشغيل لان قانون 2018 كان يشمل المستشفيات التعليمية الحكومية فقط ، اما الان مع التوسع في التعليم الطبي بصفة خاصة فلابد من حوكمة هدفه جودة التعليم بصفة عامة و الطبي بصفة خاصة و ضمان حسن استغلال الموارد ، و اضفنا نقطة مهمة ان هناك مرشحين لمجلس المستشفيات ، من العميد يتم مقابلاتهم من لجنة محترمة تقابلهم .و نعمل على ربط قاعدة المستشفيات الجامعية ، مع مستشفيات وزارة الصحة ”

و لفت إلى أن اعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات تم إضافته في التعديل ، بعد انضمام الجامعات الخاصة و الأهلية أو أفرع جامعات أجنبية في مصر ،و قال :" حريصون على المنظومة بالكامل و أن تمثل الاستراتيجيات الفاعلة".

و تعليقا على ما ذكره النواب من إلغاء تراخيص التشغيل أضاف " عاشور": " لدينا لجان مراقبة و تشغيل لأننا حريصين على الجودة و ذلك تعزيزا للدور الرقابي مهم في التعديل ".