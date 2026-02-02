قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير التعليم العالي: سنصل في نهاية 2026 إلى 155 مستشفى جامعيا

الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي
الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد  الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي ، إن  رئيس الوزراء افتتح منذ أيام مستشفى جامعة كبيرة في المنيا و سنصل إلى 150 مستشفى جامعي ،و  في الجامعات الخاصة حدث بها طفرة وصلت إلى 8 مستشفيات في التعليم الطبي الخاص و في الطريق 7 اخرين منهم 5 ستنتهي في 2026  ، و سيصل العدد في نهاية العام الجاري ، إلى 155 مستشفى جامعي بين حكومي و خاص و أهلي .

و قال عاشور خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  :" لدينا  32 مليون مريض تلقوا العلاج بالمستشفيات الجامعية  في 2025  التى تقدم 76 % من الخدمة ، و في عمليات الجراحات المتقدمة تم إجراء  658 الف عملية جراحية ، و التحاليل بالملايين وصلت إلى 8 مليون و الاشعات تقريبا نفس العدد ، و  حجم غرف العناية الم ركزةتمثل تقريبا 50 % من الموجود في مصر ، و  الأرقام تعكس أهمية التعديل .

و أضاف  " عاشور " : “ هدفنا من التعديل حوكمة الادارة و التشغيل لان قانون 2018 كان  يشمل المستشفيات التعليمية الحكومية فقط ، اما الان مع التوسع في التعليم الطبي بصفة خاصة  فلابد من حوكمة هدفه جودة التعليم بصفة عامة و الطبي بصفة خاصة و ضمان حسن استغلال الموارد ، و اضفنا نقطة مهمة ان هناك مرشحين لمجلس المستشفيات ،  من العميد يتم مقابلاتهم من لجنة محترمة تقابلهم .و  نعمل على ربط قاعدة المستشفيات الجامعية ، مع مستشفيات وزارة الصحة ”

و لفت إلى أن اعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات تم إضافته في التعديل ، بعد انضمام الجامعات الخاصة و الأهلية أو أفرع جامعات أجنبية في مصر  ،و قال :"  حريصون على  المنظومة بالكامل و أن تمثل الاستراتيجيات الفاعلة".

 و تعليقا على ما ذكره النواب من إلغاء تراخيص التشغيل أضاف " عاشور": "  لدينا لجان مراقبة و تشغيل لأننا حريصين على الجودة و  ذلك تعزيزا للدور الرقابي مهم في التعديل ".

وزير التعليم العالي رئيس الوزراء الجامعات الخاصة التعليم الطبي الخاص الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد