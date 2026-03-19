مسلسل نون النسوة الحلقة الأخيرة.. موت مي كساب ومحمود الليثي وحبس محمد يوسف

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة الأخيرة أحداثًا مثيرة حملت منعطفًا مأساويًا في مصير شريفة، بطلة العمل الذي تتصدره الفنانة مي كساب، فقد نجح مروان “أحمد الرافعي” في نصب فخ محكم لشريفة، بعدما استدرجها إلى منزله بحجة التقارب العاطفي، قبل أن يستغل الموقف للضغط عليها وكشف أمرها أمام شقيقتها زينات “هبة مجدي”، في محاولة لتشويه صورتها وهدم علاقتها بها. ولم يكتف بذلك، بل اشترط عليها قطع صلتها بزينات تمامًا، مهددًا بإبلاغ الشرطة إذا حاولت التواصل معها مجددًا.

خرجت شريفة من المواجهة وهي في حالة من الخوف والارتباك، لتفاجأ بسيارة تعترض طريقها وتختطفها إلى منزل معزول أشبه بالسجن. وهناك تكتشف أن حسن هو من دبّر عملية اختطافها، عازمًا على إجبارها على الزواج منه. ومع حضور الشهود لإتمام عقد القران، حاولت شريفة التمسك بخيط أمل أخير، فكتبت رسالة سرية لأحد الشهود تطلب فيها إبلاغ شقيقتها زينات لإنقاذها. إلا أن حسن كان أكثر شراسة، فحذرها من أي محاولة للهرب.

وفي لحظة مأساوية مفجعة، اشتعلت الأحداث بالنيران، بعدما أقدم حسن على إشعال النار في شريفة، قبل أن يضرمها في نفسه أيضًا، لتختتم الحكاية بنهاية دامية تجسد قسوة الواقع الذي عاشته البطلة.

بينما استطاع مروان “أحمد الرافعي” بمساعدة عزت “أحمد فهيم” ان يوقع بمازن “محمد يوسف” حيث يكتشف انه السبب فى قتل زوجته السابقة وابنته وتم حبس مازن.

قصة وأبطال مسلسل نون النسوة

وتدور أحداث مسلسل «نون النسوة» في إطار درامي اجتماعي شعبي مكوّن من 15 حلقة، يسلط الضوء على قضايا المرأة داخل المجتمع الشعبي، من خلال صراعات إنسانية تمسّ الواقع وتكشف تحدياته بتفاصيل مؤثرة.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب مي كساب كل من ندى موسى، هبة مجدي، محمد جمعة، وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.