مسلسل المتر سمير الحلقة 15 .. كريم محمود عبد العزيز ينتصر في قضية ابنته

شهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث التشويقية والتى من ابرزها ، قضي المتر سمير (كريم محمود عبد العزيز) وقت ممتع مع ابنته زينة بعد ان هربت من منزل والدتها مرفت (ناهد السباعي) له .

ويقرر سمير ان يعيد زينة لمنزل والدتها لكنها تتفاجأ برفع قضية على زينة من زميلتها فى المدرسة والتى تنص على وضع زينة فى دار رعاية لمدة عام بسبب سوء سلوكها فى المدرسة ويتولى والدها سمير القضية وتنتهي ببراءة زينة وعودتها مع والدتها ولكن يستطيع سمير رؤيتها اى وقت بعد التصالح بينها وبين زوجها.

مسلسل المتر سمير

يُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم كريم محمود عبدالعزيز، ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.