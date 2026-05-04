مفاجأة لموظفي البنوك.. 3 أيام إجازة متتالية بهذا الموعد في مايو 2026

يترقب العاملون في القطاع المصرفي إعلان مواعيد الإجازات الرسمية، خاصة مع تأكيد حصول موظفي البنوك على 3 أيام إجازة متتالية خلال شهر مايو، بالتزامن مع إجازة عيد العمال 2026.

موعد إجازة البنوك في عيد العمال 2026

بحسب ما تم الإعلان عنه، يحصل العاملون بالبنوك على إجازة رسمية يوم الخميس 7 مايو 2026، بدلًا من الموعد الأصلي لعيد العمال، وذلك ضمن سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

وتأتي إجازة عيد العمال للبنوك كأحد أبرز الإجازات الرسمية التي ينتظرها الموظفون، خاصة مع اقترانها بالعطلة الأسبوعية.

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين بالبنوك

تمتد الإجازة لتشمل:

الخميس 7 مايو 2026 (إجازة رسمية)

الجمعة 8 مايو 2026 (عطلة أسبوعية)

السبت 9 مايو 2026 (عطلة أسبوعية)

ليحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متتالية للبنوك، وهي من أطول الإجازات خلال هذه الفترة.

موعد عودة عمل البنوك بعد الإجازة

من المقرر أن تستأنف البنوك عملها صباح الأحد 10 مايو 2026، مع عودة كافة الخدمات داخل الفروع بشكل طبيعي.

ويبحث العملاء عن مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد العمال 2026، خاصة فيما يتعلق بالسحب والإيداع والتحويلات.

هل تتوقف الخدمات البنكية خلال الإجازة؟

رغم غلق الفروع خلال الإجازة، تستمر الخدمات الأساسية مثل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

خدمات الإنترنت البنكي

تطبيقات الموبايل البنكي

وذلك لضمان استمرار الخدمات للعملاء دون توقف.

أجازة عيد العمال 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر. تأتي هذه الإجازة بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الجمعة 1 مايو 2026، وذلك في إطار سياسة ترحيل الإجازات الرسمية لمنتصف الأسبوع.