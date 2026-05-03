تبدأ من 20 جنيها| أماكن خروجات بالقاهرة الكبرى.. فسحة غير مكلفة خلال الإجازات

يعد البحث عن أماكن ترفيهية تجمع بين المتعة والتكلفة البسيطة، الشغل الشاغل للكثيرين خلال فترة الإجازات.

وخلال عام 2026، لا تزال القاهرة تزخر بوجهات مثالية توفر تجارب غنية للعائلات والشباب دون إرهاق ميزانية الأسرة.

ونسلط في هذه السطور، الضوء على أبرز "الخروجات" الاقتصادية المتاحة:

حدائق القاهرة: طبيعة خلابة بأسعار رمزية

تظل الحدائق العامة هي الخيار الأول للتجمعات العائلية نظراً لمساحاتها المفتوحة وأنشطتها المتنوعة:

حديقة الميريلاند (مصر الجديدة): وجهة عائلية بامتياز تضم بحيرة ومناطق ألعاب للأطفال، وتتراوح أسعار تذاكرها بين 20 و30 جنيهاً.

حديقة الأزهر: توفر إطلالة بانورامية ساحرة على القاهرة التاريخية ومساحات خضراء شاسعة للتنزه، وتعتبر من أكثر الأماكن رواجاً في الأعياد والإجازات.

حديقة الحرية والأندلس: تقعان في منطقة الزمالك، وتتميزان بالطابع المعماري الفريد والهدوء، مع تذاكر دخول اقتصادية للغاية.

الحديقة الدولية بمدينة نصر: تضم أجنحة تمثل دولاً مختلفة وتوفر تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة للأطفال.

النيل: متعة مجانية وفسحة كلاسيكية

يظل نهر النيل هو "رئة القاهرة" ومقصد العشاق والعائلات للاستمتاع بالأجواء المنعشة، وهناك العديد من الأماكن المطلة على النيل وتحقق هذه الاستفادة:

ممشى أهل مصر: مشروع ترفيهي سياحي يمتد على طول النيل، ويضم العديد من المناطق المفتوحة للتنزه مجاناً أو الجلوس في مطاعم وكافيهات بإطلالة مباشرة على النيل.

جزيرة المعادي: توفر أجواء ريفية وسط النيل مع جسور خشبية ومناطق ألعاب، وتعد خياراً مثالياً للخروج ليلاً.

كورنيش النيل: نزهة كلاسيكية غير مكلفة تتضمن المشي أو ركوب المركب النيلي (الفلوكة).

جولات تاريخية وثقافية بأسعار مخفضة

أما بالنسبة للباحثين عن الفن والتاريخ، فتقدم القاهرة خيارات ثقافية قيمة:

شارع المعز ومنطقة الحسين: المشي في شوارع القاهرة التاريخية وتصوير الآثار الإسلامية تجربة مجانية غنية، ويمكن الجلوس على المقاهي الشعبية الشهيرة.

منطقة وسط البلد: جولة سير على الأقدام لمشاهدة العمارة الأوروبية العريقة والميادين التاريخية مثل ميدان طلعت حرب، والجلوس على المقاهي التاريخية.

المتحف المصري بالتحرير: خيار ثقافي هام بأسعار تذاكر مدعمة للمصريين، يتيح استكشاف كنوز الحضارة القديمة.

مراكز ترفيهية ومجمعات مفتوحة (دخول مجاني)

تعتمد هذه الأماكن على دفع رسوم مقابل الخدمات أو الأنشطة المختارة فقط، ومنتشر منها الكثير في مدينة مصر وألماظة ومصر الجديدة وغيرها.

وتتيح هذه المجمعات دخولاً مجانياً وتوفر بيئة مريحة للتنزه والتسوق والاستمتاع بالمساحات المفتوحة، كما توفر أنشطة رياضية وترفيهية بأسعار معقولة تناسب تجمعات الأصدقاء والشباب.