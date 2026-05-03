قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور مؤقتا
تراجع جديد.. سعر الدولار الآن في البنوك
فرص ضائعة.. تعادل حرس الحدود وطلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري
مصر تعزّز أمنها الدوائي في مواجهة الأزمات العالمية.. 91% إتاحة وطفرة في توطين الصناعة
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر في مدينة نصر
تحذيرات من كارثة خفية.. قنبلة موقوتة أخطر من المرض تهدد حياة الملايين
5 أسباب تدفع بربحية مصر للألومنيوم لـ 10.4 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل
ناعية هاني شاكر.. شفاء الأورمان: صاحب مسيرة فنية وإنسانية خالدة وداعم أصيل لمرضى الأورام
تأجيل حسم زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. ازدحام الأجندة يعطل قرار «كاف»
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم في البنوك؟
هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق.. قصة حب امتدت لأكثر من 40 عامًا
وصول دفعة جديدة من المصابين| مصر تكثف جهودها الإنسانية لدعم قطاع غزة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تبدأ من 20 جنيها| أماكن خروجات بالقاهرة الكبرى.. فسحة غير مكلفة خلال الإجازات

خروجة
خروجة
قسم الخدمات

يعد البحث عن أماكن ترفيهية تجمع بين المتعة والتكلفة البسيطة، الشغل الشاغل للكثيرين خلال فترة الإجازات.

وخلال عام 2026، لا تزال القاهرة تزخر بوجهات مثالية توفر تجارب غنية للعائلات والشباب دون إرهاق ميزانية الأسرة.

ونسلط في هذه السطور، الضوء على أبرز "الخروجات" الاقتصادية المتاحة:

حدائق القاهرة: طبيعة خلابة بأسعار رمزية

تظل الحدائق العامة هي الخيار الأول للتجمعات العائلية نظراً لمساحاتها المفتوحة وأنشطتها المتنوعة:

  • حديقة الميريلاند (مصر الجديدة): وجهة عائلية بامتياز تضم بحيرة ومناطق ألعاب للأطفال، وتتراوح أسعار تذاكرها بين 20 و30 جنيهاً. 
  • حديقة الأزهر: توفر إطلالة بانورامية ساحرة على القاهرة التاريخية ومساحات خضراء شاسعة للتنزه، وتعتبر من أكثر الأماكن رواجاً في الأعياد والإجازات. 
  • حديقة الحرية والأندلس: تقعان في منطقة الزمالك، وتتميزان بالطابع المعماري الفريد والهدوء، مع تذاكر دخول اقتصادية للغاية. 
  • الحديقة الدولية بمدينة نصر: تضم أجنحة تمثل دولاً مختلفة وتوفر تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة للأطفال. 

النيل: متعة مجانية وفسحة كلاسيكية

يظل نهر النيل هو "رئة القاهرة" ومقصد العشاق والعائلات للاستمتاع بالأجواء المنعشة، وهناك العديد من الأماكن المطلة على النيل وتحقق هذه الاستفادة: 

  • ممشى أهل مصر: مشروع ترفيهي سياحي يمتد على طول النيل، ويضم العديد من المناطق المفتوحة للتنزه مجاناً أو الجلوس في مطاعم وكافيهات بإطلالة مباشرة على النيل. 
  • جزيرة المعادي: توفر أجواء ريفية وسط النيل مع جسور خشبية ومناطق ألعاب، وتعد خياراً مثالياً للخروج ليلاً. 
  • كورنيش النيل: نزهة كلاسيكية غير مكلفة تتضمن المشي أو ركوب المركب النيلي (الفلوكة). 

جولات تاريخية وثقافية بأسعار مخفضة

أما بالنسبة للباحثين عن الفن والتاريخ، فتقدم القاهرة خيارات ثقافية قيمة: 

  • شارع المعز ومنطقة الحسين: المشي في شوارع القاهرة التاريخية وتصوير الآثار الإسلامية تجربة مجانية غنية، ويمكن الجلوس على المقاهي الشعبية الشهيرة. 
  • منطقة وسط البلد: جولة سير على الأقدام لمشاهدة العمارة الأوروبية العريقة والميادين التاريخية مثل ميدان طلعت حرب، والجلوس على المقاهي التاريخية. 
  • المتحف المصري بالتحرير: خيار ثقافي هام بأسعار تذاكر مدعمة للمصريين، يتيح استكشاف كنوز الحضارة القديمة. 

مراكز ترفيهية ومجمعات مفتوحة (دخول مجاني)

تعتمد هذه الأماكن على دفع رسوم مقابل الخدمات أو الأنشطة المختارة فقط، ومنتشر منها الكثير في مدينة مصر وألماظة ومصر الجديدة وغيرها. 

وتتيح هذه المجمعات دخولاً مجانياً وتوفر بيئة مريحة للتنزه والتسوق والاستمتاع بالمساحات المفتوحة، كما توفر أنشطة رياضية وترفيهية بأسعار معقولة تناسب تجمعات الأصدقاء والشباب. 

خروجة القاهرة فسحة الإجازات نهر النيل ممشى أهل مصر المتحف المصري حديقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

التوت

لون خادع وطعم غريب.. دلائل تكشف التوت المغشوش

ماسك

بدون بوتوكس.. ماسكات طبيعية تزيل التجاعيد وتشد البشرة

الهربس

علاج الهربس.. كل ما تحتاج معرفته للتخلص من الأعراض بسرعة

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد