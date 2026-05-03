استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون، اليوم / الأحد /، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عاما)، الذي أصيب بجروح حرجة في منطقة الرأس، برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى أربع إصابات أخرى، واحدة في الحوض، وأخرى بالصدر، وإصابتان لطفلين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 40 مواطنا بالغاز السام المسيل للدموع، تم نقل 10 منها للمستشفى.

وأفادت مصادر طبية في المدينة، بأن زوجة الشهيد سمارو تخضع حاليا لعملية في مستشفى رفيديا من أجل وضع مولودها.

وكانت عدة دوريات للاحتلال قد اقتحمت المدينة من حاجز دير شرف، وتمركزت في شارع عصيرة، وانتشرت في المنطقة، وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري.