انخفاض في أسعار الذهب الآن.. الحق اشتري

يبحث عدد كبير من المواطنون عن أسعار الذهب لمتابعة تحركات السوق بشكل مستمر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بصورة مباشرة على أداء الذهب.

أسعار الذهب

أسعار الذهب الآن

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,960 جنيه 7,905 جنيه

عيار 21 6,965 جنيه 6,915 جنيه

عيار 18 5,970 جنيه 5,925 جنيه

عيار 14 4,645 جنيه 4,610 جنيه

الجنيه الذهب 55,720 جنيه 55,320 جنيه

الأونصة بالجنيه 247,585 جنيه 245,805 جنيه

الأونصة بالدولار 4,613.18 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه السوق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر كذلك تحركات أسعار النفط العالمية، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاعتماد على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر.

أسعار الذهب

الذهب كملاذ آمن

يظل الذهب من أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يواصل سوق الذهب جذب الاهتمام خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتغيرات الأسواق الدولية.

أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب الآن تشهد حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المحلية، مع متابعة مستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين لحركة البيع والشراء، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,960 جنيه للبيع و7,905 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا 6,965 جنيه للبيع و6,915 جنيه للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5,970 جنيه للبيع و5,925 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 4,645 جنيه للبيع و4,610 جنيه للشراء.

وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد سجل 55,720 جنيه للبيع و55,320 جنيه للشراء، في حين بلغت الأونصة بالجنيه 247,585 جنيه للبيع و245,805 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار نحو 4,613.18 دولار، ما يعكس استمرار تأثر السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب أمس

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

سجل الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 7,965 جنيها، فيما وصل سعر الشراء إلى 7,910 جنيهات.

أما عيار 21، فقد بلغ سعر البيع 6,970 جنيها، وسعر الشراء 6,920 جنيها.

وبالنسبة لعيار 18، فقد سجل سعر البيع 5,975 جنيها، مقابل 5,930 جنيها للشراء.

في حين وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4,645 جنيها للبيع، و4,615 جنيها للشراء.

وسجل الجنيه الذهب سعر بيع قدره 55,760 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 55,360 جنيها.

كما سجلت الأونصة بالجنيه المصري سعر بيع 247,760 جنيها، وسعر شراء 245,985 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة نحو 4,613.18 دولارا.