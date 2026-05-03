"القومي للترجمة" يحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة ويسلط الضوء على عدة إصدارات

يحتفي المركز القومي للترجمة ، برئاسة محمد نصر الدين الجبالي، باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به العالم في 3 مايو من كل عام بتسليط الضوء على إصدارات المركز التي تتناول قضايا الصحافة، بين حرية التعبير، وأخلاقيات المهنة، ودور الإعلام في تشكيل الوعي.

وتتضمن إصدارات المركز التي تتناول حرية الصحافة كتب "الصحافة المدمجة" و"الصحافة متعددة الوسائل" و"الإعلام الأمريكي بعد العراق" و"الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" و"صناعة الأخبار العربية" و"الصحافة والرواية : الحقيقة والخيال" و"بين الصحافة والأدب" و"سلطة الاتصال" و"شاشة العالم".