تحركات أوروبية لمواجهة قرارات سحب قوات أمريكية من دول الناتو.. المسؤول السابق في الناتو يحلل

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه يشعر بشيء من الدهشة إزاء تصريحات المتحدث باسم الحلف التي بدت وكأنها تعبر عن مفاجأة.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت منذ نحو عام نيتها سحب جزء من قواتها من أوروبا، بهدف العودة إلى مستويات الانتشار التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لم يكن جديدًا، بل طُرح منذ فترة.

وأضاف أن العنصر الأكثر إثارة للانتباه في هذا القرار يتمثل في توقيت الإعلان عنه، إذ كان الحلفاء يتوقعون تأجيله إلى ما قبل اجتماع الحلف المقرر عقده في يوليو، والذي كان من المنتظر أن يشهد توضيحات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه الخطوة.

وفي رده على دلالات التوقيت، أوضح ويليامز أن الأمر يحمل بُعدين؛ عسكريًا وسياسيًا في آن واحد، مؤكدًا أن التوقيت له أهمية كبيرة في سياق مثل هذه القرارات.