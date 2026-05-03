الهجوم بزوارق صغيرة على سفينة شحن غرب مدينة سيريك الإيراني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغ عن حادث على بعد 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريك في إيران.

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن قبطان سفينة شحن متجهة شمالا أبلغ عن تعرضها لهجوم من زوارق صغيرة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وجود تقارير عن واقعة على بعد 84 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا في اليمن.



وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب قارب صغير وسفينة صيد منها.

وأفادت أنباء عن اقتراب جسم مشبوه يقترب من سفينتين غرب ميناء المكلا بساحل اليمن.



وذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن ربان سفينة أبلغ عن اقتراب زورق صغير يحمل 7 مسلحين قرب خليج عدن على بعد 92 ميلاً جنوب غربي المكلا.