ترامب يبعث رسالة جديدة لإيران .. والتوتر يقترب من نقطة الانفجار

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصعيد لهجته تجاه إيران، بعدما وجّه رسالة جديدة حملت تحذيرات قوية، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتزايد وسط مخاوف دولية من اقتراب الأوضاع من نقطة الانفجار.

وأكد ترامب، خلال تصريحاته أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد المصالح الأمريكية أو زعزعة استقرار المنطقة، مشددًا على أن بلاده تراقب التحركات الإيرانية عن قرب، وأن الرد الأمريكي سيكون حاسماً إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء.

وتأتي تصريحات ترامب، بالتزامن مع تصاعد المواجهات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من توسع دائرة الصراع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تبادل التهديدات والتصريحات النارية بين الجانبين.



كما أثارت الرسالة الجديدة حالة من الجدل على الساحة الدولية، حيث اعتبرها البعض محاولة لزيادة الضغط على طهران، بينما رأى آخرون أنها قد تدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد في ظل الأوضاع المشتعلة حالياً.