رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: الغضب الاقتصادي يخنق إيران.. وهذا ردها المتوقع

كشف اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير الاستراتيجي، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى أن أمريكا أعلنت مرحلة حرب “الغضب الاقتصادي” والتي تعني “التعامل مع الاقتصاد الإيراني”.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “السادسة”، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الأحد، أن تنفيذ عملية خنق والتضييق على إيران من الناحية الاقتصادية، يجعل هذه الحرب تأتي بثمارها، خاصة وأن هناك 4 ملايين إيراني تحت خط الفقر.

وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أن أمريكا اعترضت 48 سفينة خارجة من إيران، ومن الوارد أيضا قيامها بضرب كابلات الإنترنت في البحر.