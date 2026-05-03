وداعا أمير الغناء العربي.. نجوم الرياضة ينعون الفنان هاني شاكر

خيم الحزن على الوسطين الفني والرياضي، بعد رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، حيث حرص عدد من النجوم والشخصيات العامة على نعيه بكلمات مؤثرة، مستذكرين مسيرته الفنية والإنسانية.

وكتب طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان والمطرب هاني شاكر، الزمالكاوي الجميل”

كما نعى المنتج محمد العدل الراحل، قائلاً: “البقاء لله.. ننعى ببالغ الحزن والأسى أمير الغناء العربي الصديق الفنان هاني شاكر.. رحل جسدًا، ولكنه سيبقى حاضرًا في قلوب عشاقه ومحبيه. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

وكتب المعلق الرياضي أحمد الطيب: “راح وراحت معاه حاجات كتير حلوة.. نسألكم الدعاء”.

فيما قال الإعلامي أحمد شوبير: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير هاني شاكر، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وخالص التعازي لأسرته ومحبيه”.

وكتب خالد الغندور: “الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبي.. أتمنى من الجميع الدعاء له بالمغفرة والرحمة”.

كما نعى هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، الراحل، قائلاً: “وفاة الفنان هاني شاكر.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد فؤاد: “البقاء لله في وفاة الفنان الكبير هاني شاكر، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وخالص التعازي لأسرته ومحبيه”.

واختتم الناقد الرياضي عصام شلتوت رسائل النعي قائلاً: “البقاء لله في وفاة الأخ والمطرب الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي.. أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.