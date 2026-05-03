الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

ياسمين القصاص

أثارت واقعة إنسانية داخل إحدى المدارس التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف حالة واسعة من الجدل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تفاصيل موقف تعرضت له طالبة تنتمي إلى أسرة بسيطة، وجدت نفسها في موقف محرج أمام زميلاتها بسبب وجبتها اليومية المتواضعة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى طالبة بالمرحلة الثانوية من قرية نزلة المشارقة، اعتادت أن تحضر معها يوميا وجبة بسيطة من منزلها، تتكون من «رغيفين من الخبز وكيس فول»، وذلك في ظل ظروفها المعيشية المحدودة، حيث تمثل هذه الوجبة مصدر غذائها خلال اليوم الدراسي، وتساعدها كذلك على تقليل نفقات المصروف اليومي.

وخلال جولة تفقدية داخل المدرسة، لاحظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف وجود الطعام داخل درج الطالبة، فطلب منها إخراجه أمام زميلاتها. 

وبحسب ما تم تداوله، وجهت للطالبة بعض التعليقات التي اعتبرها كثيرون ذات طابع ساخر، من بينها ملاحظات حول طريقة تناولها للطعام أثناء فترة الفسحة، الأمر الذي تسبب في شعورها بإحراج شديد أمام زميلاتها.

ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، إذ تم اتخاذ قرار بتحريز الطعام، إلى جانب إحالة المشرف الاجتماعي إلى التحقيق، وهو ما زاد من حدة الجدل المحيط بالواقعة، خاصة مع ما أشار إليه شهود من أن الطالبة عادت إلى منزلها في حالة نفسية سيئة، ورفضت الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي.

وقد فجرت هذه الحادثة موجة غضب كبيرة بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن ما جرى يمثل انتهاكا لكرامة الطالبة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات داخل المؤسسات التعليمية.

وسوف نرصد لكم أبرز المعلومات عن محمود الفولي وكيلا لتعليم بني سويف، والتي جاءت كالتالي: 

 - أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتعيين الدكتور محمود الفولي وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

 - جاء التعيين خلفا للدكتور محمد بدر، الذي عاد لتولي نفس المنصب داخل المديرية.

 - القرار يأتي ضمن حركة تغييرات جديدة تهدف إلى دعم المنظومة التعليمية ورفع كفاءة الأداء الإداري في المحافظات.

 - يندرج تعيين الدكتور محمود الفولي ضمن توجه الوزارة لإعادة هيكلة وتجديد القيادات التعليمية.

 - تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات الإدارية والتربوية المتنوعة لتطوير آليات العمل داخل مديرية تعليم بني سويف.

 - يتمتع الدكتور محمود الفولي بخبرات واسعة في قطاع التعليم.

 - شغل عدة مناصب إدارية وتعليمية خلال السنوات الماضية.

 - يعد من الكفاءات المرشحة بقوة لقيادة تطوير العمل داخل المديرية خلال المرحلة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن الوزارة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري داخل المؤسسات التعليمية، والعمل على تحسين متابعة المدارس ورفع كفاءة الإشراف التعليمي، ودعم تنفيذ خطط تطوير التعليم بالمحافظات.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومتطلباته لرفع كفاءة الأداء داخل المديريات التعليمية.

