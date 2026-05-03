السعودية تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين الشقيقة، لحماية أمنها وصون سيادتها.

وأكدت المملكة دعمها الكامل لمملكة البحرين الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف سيادة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية، مشددةً على أن أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج.

ومن جانبه، افتتح أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، فعاليات "الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية"، اليوم الثلاثاء 3 /5 /2026، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وتم تنظيم هذه الفعالية من قبل قطاع الشؤون الاقتصادية واتحاد الغرف العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من الدكتور سمير ماجول – رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (رئيس الدورة الحالية للاتحاد)، والدكتور خالد حنفي – الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إلى جانب رؤساء الغرف القطرية العربية ومنسوبيها وقطاعات الأعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العامين وممثلي الغرف التجارية العربية المشتركة.