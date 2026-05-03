إسرائيل تكشف خطة لتحديث سلاح الجو.. طائرات تحمل حتى 17 طنا من الذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن خطة لتحديث وتعزيز سلاح الجو، تشمل شراء أسراب جديدة من الطائرات المقاتلة، بهدف تعويض تقادم جزء من الأسطول الحالي، حيث يقترب عمر بعض الطائرات من نحو 40 عامًا.

وبحسب المعطيات، من المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات الجديدة خلال السنوات المقبلة، مع تقديرات تشير إلى إمكانية وصول أولى الدفعات بحلول عام 2032.

وتهدف المرحلة الأولى إلى زيادة عدد الطائرات، على أن تركز المراحل اللاحقة على تطوير القدرات العملياتية.

وأظهرت التجارب العملياتية الأخيرة حاجة متزايدة لتطوير سلاح الجو، في ظل ارتفاع وتيرة الاستخدام خلال العمليات العسكرية، حيث استُخدمت طائرات F-16 في مهام بعيدة المدى.

كما تتضمن الخطة توسيع أسطول طائرات F-35، إلى جانب تعزيز الاعتماد على طائرات F-15، التي تتميز بقدرتها على حمل كميات كبيرة من الذخائر.

وفي ما يتعلق بالمروحيات، أشارت التقديرات إلى وجود حاجة لزيادة أعدادها واستبدال الطرازات القديمة، مع خطط لتعزيز قدرات النقل الثقيل عبر إدخال مروحيات حديثة من طراز CH-53K خلال السنوات المقبلة.

ولا تزال الجوانب المتعلقة بتمويل هذه الصفقات وتكاليفها قيد البحث، وسط احتمالات بالاعتماد على دعم خارجي أو ترتيبات تمويلية مستقبلية.