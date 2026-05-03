قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وائل جسار ينعي أمير الغناء العربي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
ضربة محتملة للأهلي قبل مواجهة إنبي.. تريزيجيه بين رغبة المشاركة وتحفظات الجهاز الطبي
قبل وفاته.. هاني شاكر كشف عن خليفته لنقابة الموسيقيين
سبب له شلل حركة وفقدان نطق.. القصة الكاملة للمرض الغامض الذي أنهى حياة هاني شاكر
بعد وفاة هاني شاكر .. معلومات صادمة عن مرضه وأعراضه
موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل هاني شاكر
غرامات بالملايين.. عقوبات صارمة على رحلات الحج غير القانونية
سبب وفاة هاني شاكر.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل المستشفى في فرنسا
نادي الزمالك ينعى الفنان الكبير هاني شاكر
حلم البريميرليج.. تعليق قوي من أرتيتا بعد الفوز على فولهام
أحمد الطيب ناعيا هاني شاكر: راح وراحت معاه حاجات كتير حلوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاسس ان الموت قريب لي ....ماذا قال هاني شاكر عن الموت قبل وفاته

النجم الراحل هاني شاكر
النجم الراحل هاني شاكر
أوركيد سامي

في ظهور تلفزيوني اتسم بالصدق والمشاعر الصادقة، تحدث الفنان الراحل  هاني شاكر عن نظرته للموت والحياة، مؤكدًا أن الموت يظل الحقيقة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان الهروب منها، مهما طال به العمر أو حقق من نجاحات.

وأوضح شاكر خلال اللقاء  سابق قبل وفاته أن فكرة الموت لم تعد بالنسبة له مجرد نهاية، بل أصبحت جزءًا من تأملاته اليومية، خاصة بعد تجارب الفقد التي مرّ بها في حياته، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يدرك قيمة اللحظات إلا حين يفقد من يحب. وأضاف أن الحزن لا يختفي بمرور الوقت، بل يتغير شكله، ويصبح جزءًا من تكوين الإنسان الداخلي.

وأكد أن أصعب ما في الفقد ليس لحظة الرحيل نفسها، بل ما يليها من فراغ كبير، يترك الإنسان في مواجهة الذكريات وحده. وقال إن الذكريات قد تكون مؤلمة أحيانًا، لكنها في الوقت نفسه تمثل الرابط الأخير مع من رحلوا، وهو ما يجعل التمسك بها أمرًا لا غنى عنه.

و أضاف هاني شاكر"  لما والدتي و شقيقي و بنتي دينا ماتوا من وقتها و الاحساس بالموت و دخولي القبر قريب مني جدا لأن حتة مني نزلت تحت و حسيت إني عايز اقابلهم في أقرب وقت"

وأشار إلى أن الإيمان يلعب دورًا كبيرًا في تقبّل فكرة الموت، موضحًا أن الإنسان يحتاج إلى سند روحي يساعده على تجاوز تلك اللحظات القاسية، خاصة حين يشعر بأن جزءًا منه قد رحل مع من فقدهم.

واختتم شاكر حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالحياة رغم قسوتها، معتبرًا أن استمرار الإنسان هو في حد ذاته نوع من الوفاء لمن رحلوا، وأن أفضل ما يمكن أن يقدمه لهم هو أن يعيش ويكمل الطريق، حاملًا ذكراهم في قلبه.

هاني شاكر اخبار الفن نجوم الفن وفاة هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

راشفورد

راشفورد كلمة السر في الحسم أمام أوساسونا..هل يحسم مستقبله مع برشلونة قبل الكلاسيكو؟

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

نتائج المرور الميداني لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإسكندرية

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد