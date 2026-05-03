حاسس ان الموت قريب لي ....ماذا قال هاني شاكر عن الموت قبل وفاته

في ظهور تلفزيوني اتسم بالصدق والمشاعر الصادقة، تحدث الفنان الراحل هاني شاكر عن نظرته للموت والحياة، مؤكدًا أن الموت يظل الحقيقة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان الهروب منها، مهما طال به العمر أو حقق من نجاحات.

وأوضح شاكر خلال اللقاء سابق قبل وفاته أن فكرة الموت لم تعد بالنسبة له مجرد نهاية، بل أصبحت جزءًا من تأملاته اليومية، خاصة بعد تجارب الفقد التي مرّ بها في حياته، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يدرك قيمة اللحظات إلا حين يفقد من يحب. وأضاف أن الحزن لا يختفي بمرور الوقت، بل يتغير شكله، ويصبح جزءًا من تكوين الإنسان الداخلي.

وأكد أن أصعب ما في الفقد ليس لحظة الرحيل نفسها، بل ما يليها من فراغ كبير، يترك الإنسان في مواجهة الذكريات وحده. وقال إن الذكريات قد تكون مؤلمة أحيانًا، لكنها في الوقت نفسه تمثل الرابط الأخير مع من رحلوا، وهو ما يجعل التمسك بها أمرًا لا غنى عنه.

و أضاف هاني شاكر" لما والدتي و شقيقي و بنتي دينا ماتوا من وقتها و الاحساس بالموت و دخولي القبر قريب مني جدا لأن حتة مني نزلت تحت و حسيت إني عايز اقابلهم في أقرب وقت"

وأشار إلى أن الإيمان يلعب دورًا كبيرًا في تقبّل فكرة الموت، موضحًا أن الإنسان يحتاج إلى سند روحي يساعده على تجاوز تلك اللحظات القاسية، خاصة حين يشعر بأن جزءًا منه قد رحل مع من فقدهم.

واختتم شاكر حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالحياة رغم قسوتها، معتبرًا أن استمرار الإنسان هو في حد ذاته نوع من الوفاء لمن رحلوا، وأن أفضل ما يمكن أن يقدمه لهم هو أن يعيش ويكمل الطريق، حاملًا ذكراهم في قلبه.