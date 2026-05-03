خلافات على الجيرة.. السجن المشدد 15 عاما لشقيقين لقتلهما جارهما بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة شقيقين أحدهما غيابيا بالسجن المشدد 15عاما لإدانتهما بقتل جارهما بسبب خلافات الجيرة بقرية كودية الإسلام بمركز ديروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد، وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.

وتعود تفاصيل القضية رقم 31008 لسنة 2025 جنايات ديروط إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا يفيد بقيام المتهمين "مصطفى. م"، 26 عاما، سائق، وشقيقه "عبد الله"، هارب، بالتعدي على المجني عليه "أحمد. ع" بسلاح ابيض (سكين)، ما أودى بحياته.



وتوصلت تحريات النقيب محمد حلمي أحمد، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، إلى وجود خلافات بين المتهمين "مصطفى" وشقيقه الهارب "عبد الله" والمجني عليه بسبب الجيرة.

وعلى أثر ذلك، قام المتهمين بأن ترصدا له في المكان الذي أيقنا تواجده به، وما إن ظفرا به حتى قاما بالتعدي عليه حال إحرازهما أسلحة بيضاء (سنجة ومطواة) محدثين إصابته التي أودت بحياته.