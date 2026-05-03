علامة بارزة في الذاكرة الفنية العربية.. وزيرة الثقافة تنعى الفنان هانى شاكر

نعت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، الفنان الكبير هانى شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لسنوات طويلة، قدّم خلالها أعمالًا خالدة شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ الغناء المصري والعربي.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الفنان الراحل كان أحد أبرز الأصوات التي أثرت الساحة الغنائية لعقود، ونجح في ترك إرث فني وإنساني ثري، ألهم أجيالًا من الفنانين والجمهور على حد سواء، مشيرةً إلى أن مسيرته ستظل علامة بارزة في الذاكرة الفنية العربية.

وقدمت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة خالص التعازي والمواساة إلى أسرة فنان مصر الكبير ومحبيه، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.