عاشق للزمالك .. هاني شاكر وعلاقته مع الأبيض ونصيحته لـ إمام عاشور

رحل الفنان الكبير هاني شاكر عن عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع المرض، وارتبط اسمه بنادي الزمالك طوال الفترة الماضية.

وارتبط اسم هاني شاكر بنادي الزمالك لفترة طويلة حيث كانت البداية من قطاع الناشئين حينما كان لاعبا في صغره هناك قبل أن يتجه لدراسة الموسيقى في الكونسرفتوار.

علاقة هاني شاكر مع الزمالك

وظل هاني شاكر متعلق بنادي الزمالك سواء بحضور مباريات أو إصدار أغاني باسم النادي مثل أغنية " زمالكاوي " التي أهدها للجماهير احتفالا بالتتويج ببطولة الدوري 2021-2022

وبعد ارتباط هاني شاكر القوي بنادي الزمالك طالبه الجمهور أكثر من مرة بالترشح لرئاسة النادي وهو ما رفضه الراحل

وحافظ هاني شاكر على العلاقة الطيبة بمجالس الإدارات وشارك في تثديم صفقات وساند اللاعبين والإدارة كأحد أبرز المشجعين

وسبق وطلب من إمام عاشور نجم الأهلي عدم الخروج للاحتراف في الدوري الدنماركي حينما جاء عقد ميتلاند لكن اللاعب اصر على الخروج