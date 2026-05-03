مش مصدقة.. دموع مفيدة شيحة بعد إعلان وفاة هاني شاكر | شاهد

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "الستات"، عقب إعلان وفاة الفنان الكبير هاني شاكر، الذي يُعد أحد أبرز رموز الغناء العربي.

ولم تتمالك الإعلامية مفيدة شيحة، دموعها على الهواء مباشرة، حيث بدت متأثرة بشكل واضح، ودخلت في حالة من الانهيار العاطفي، أثناء حديثها عن رحيل "أمير الغناء العربي"، وهو اللقب الذي ارتبط باسم هاني شاكر لعقود طويلة.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال البرنامج، المذاع عبر قناة "النهار وان"، مساء الأحد، إنها لا تزال غير قادرة على استيعاب الخبر، مضيفة بصوت يملؤه الحزن: "مش مصدقة إني بقول خبر وفاة هاني شاكر... البقاء لله".

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن الراحل كان يتمتع بإنسانية كبيرة، إلى جانب موهبته الفنية، مؤكدة أنها التقت به أكثر من مرة، ولمست عن قرب طيبته وتواضعه في التعامل مع الجميع.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هاني شاكر كان نموذجًا للفنان الراقي، الذي حافظ على مكانته وقيمته الفنية، واصفة إياه بأنه "من آخر أجيال العمالقة" في زمن الفن الجميل، مشيرة إلى أن ابتسامته وحضوره الإنساني كانا يتركان أثرًا طيبًا في كل من يلتقي به.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن خبر الوفاة شكّل صدمة كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي، خاصة أن الكثيرين كانوا يتابعون حالته الصحية خلال الفترة الماضية، وكان لديهم أمل كبير في تعافيه وعودته إلى الساحة الفنية من جديد.

واختتمت الإعلامية مفيدة شيحة، حديثها بالتأكيد على أن رحيل هاني شاكر لا يمثل خسارة لعائلته فقط، بل هو فقدان لقيمة فنية كبيرة في تاريخ الموسيقى العربية، تاركًا وراءه إرثًا غنيًا من الأغاني التي ستظل خالدة في وجدان محبيه.