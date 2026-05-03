إحداها مجانية.. موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت 9 مايو على ملعب 5 جويلية في الساعة العاشرة مساء في ذهاب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعدما حقق الفوز على نظيره شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

فيما تأهل فريق اتحاد العاصمة بعدما تعادل سلبيا مع آولمبيك آسفي في مباراة الذهاب قابلها التعادل إيجابيا في مباراة الإياب.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يتربع على قمة جول ترتيب الدوري المصري إلى جانب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

أُسندت مهمة إدارة المباراة إلى للحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه كلا من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد أول والكاميروني إلفيس نجوي كمساعد ثانٍ فيما يتولى الموريتاني عبد العزيز بوه مهام الحكم الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

تنقل المباراة عبر شبكة مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط إضافة إلى القناة الجزائرية الأرضية الرياضية الأُولى.