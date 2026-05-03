أحمد جعفر: بيزيرا "شايل فوق طاقته".. والزمالك سيتوج بالدوري المصري

يرى أحمد جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك هو بطل الدوري المصري هذا الموسم رغم تعثره أمام الاهلي في مباراة القمة.

وقال جعفر في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لا احد كان يتوقع ان يصل الزمالك إلى هذه الحالة، ولاعبي الزمالك يقدمون كل ما لديهم وجمهور الزمالك عامل حالة مميزة وحسم الدوري بين أيدي الزمالك

واضاف: الاهلي لعب بطريقة الزمالك المعتادة وهي ترك الاستحواذ واللعب على المرتدات، والدعم النفسي من معتمد جمال وجمهور الزمالك وصل بالفريق إلى هذه الحالة الجيدة.

وتابع: على لاعبي الزمالك أن يصدقوا حلمهم، والزمالك أمامه مباراتين حياة او موت وهو تكليل لتعب موسم كامل ، واثق من قدرة لاعبي الزمالك على حسم الدوري والكونفدرالية

وواصل: بيزيرا شايل فوق طاقته ولديه ضغوط جماهيرية كبرى من جماهير الزمالك ولديه قدرات مميزة وهو مازال صغير في السن ، والزمالك سيتوج بالدوري وبيراميدز سيحصد المركز الثاني والاهلي المركز الثالث.