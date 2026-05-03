إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ترك إرثًا فنيًا لا يُنسى..عمرو دياب ينعي هاني شاكر

نعى الهضبة عمرو دياب، النجم هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعي فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتًا من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال، وترك إرثًا فنيًا لا يُنسى، للفقيد الرحمة بإذن الله، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

بعد تدهور حالته الصحية، أعلن نجل هاني شاكر، اليوم الأحد، وفاة هاني شاكر والده بعد تدهور حالته الصحية خلال رحلة علاجية في فرنسا، إثر أزمة صحية معقدة استمرت خلال الأسابيع الماضية، وشهدت مراحل من التحسن والانتكاس، حتى انتهت الرحلة بـ وفاة أمير الغناء العربي.


أعلن شريف هاني شاكر، وفاة هاني شاكر اليوم بعد صراع مع المرض، و نشر صورة له، وعلق قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعى والدي وصديقي وضهري وسندي وحبيبي وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر".

وتابع: "لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي.. اللهم ارحمه واغفر له واجع مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

