مرأة ومنوعات

بعد وفاة هاني شاكر .. معلومات صادمة عن مرضه وأعراضه

هاجر هانئ

توفى الفنان القدير هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض إثر مضاعفات خطيرة في القولون أدت إلي نزيف حاد استدعى استئصاله بالكامل.

مرض هاني شاكر 

استئصال القولون هو عملية جراحية لإزالة جزء من القولون أو كله من الأمعاء الغليظة،  قد يخضع المريض لعملية استئصال القولون في حال وجود حالة مرضية تُلحق الضرر بالقولون، مما قد يؤثر على الجهاز الهضمي ويؤثر على وظائفه.

قد يُجري الأطباء عمليات استئصال القولون لعلاج الحالات التالية:

سرطان القولون
التهاب الرتج
نزيف الجهاز الهضمي
انسداد الأمعاء الغليظة
مرض التهاب الأمعاء الحاد
هناك اضطرابات وراثية، مثل متلازمة لينش، تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون. داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP) مثال آخر. في حال وجود أي من هذه الحالات، قد يُقلل استئصال القولون الوقائي من خطر الإصابة.

أنواع استئصال القولون

استئصال القولون الكلي يُزيل القولون بأكمله. أما استئصال القولون الجزئي فيُزيل أجزاءً مُحددة منه. وهناك أنواع مختلفة من استئصال القولون الجزئي:

استئصال نصف القولون: يُزيل جانبًا واحدًا من القولون.
استئصال القولون والمستقيم: يُزيل القولون والمستقيم.
استئصال القولون السيني والمستقيم: يُزيل الجزء الأخير من القولون (القولون السيني)، المتصل بالمستقيم. وقد يشمل ذلك إزالة جزء من المستقيم.
استئصال القولون السيني: يُزيل القولون السيني.

ما هي المخاطر المحتملة لاستئصال القولون؟

كما هو الحال مع جميع العمليات الجراحية الكبرى، قد يُسبب استئصال القولون مضاعفات. تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

تسرب من موضع التفاغر
نزيف حاد
عدوى
إصابة الأعضاء المجاورة
 

المصدر: clevelandclinic

