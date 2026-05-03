الخطيب يدعم مشجع الأهلي المصاب.. تفاصيل زيارة إنسانية| صور

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على القيام بلفتة إنسانية جديدة، حيث زار اليوم المشجع الأهلاوي «عبدالله عربي»، الذي تعرض لحادث أثناء توجهه إلى ستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة القمة الأخيرة.

وخلال الزيارة، اطمأن الخطيب على الحالة الصحية للمشجع، مؤكدًا دعمه الكامل له ولأسرته خلال فترة العلاج، مشددًا على أن النادي يقف خلف جماهيره في مثل هذه الظروف، حتى يتعافى ويعود إلى حياته الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مواجهة القمة التي جمعت الأهلي بمنافسه التقليدي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة فرض خلالها الفريق سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء.

وسجل ثلاثية الأهلي في القمة كل من أشرف بن شرقي الذي أحرز هدفين، وحسين الشحات الذي أضاف الهدف الثاني، ليحسم الفريق المواجهة بنتيجة كبيرة أسعدت جماهيره.

وتعكس زيارة الخطيب للمشجع المصاب جانبًا مهمًا من دور إدارة الأهلي في دعم جماهيره، خاصة في المواقف الصعبة، وهو ما يعزز العلاقة التاريخية بين النادي وأنصاره، التي لا تقتصر فقط على المدرجات، بل تمتد إلى مواقف إنسانية تحمل الكثير من التقدير والوفاء.