سيف زاهر: جماهير الأهلي والزمالك قدمت لوحة جماهيريةً مشرفة في القمة

أشاد الإعلامي سيف زاهر بالأجواء الجماهيرية التي صاحبت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن ما حدث في ستاد القاهرة كان مشهدًا مشرفًا على مستوى الحضور والتنظيم والدعم الجماهيري.

وقال سيف زاهر خلال برنامجه عبر قناة أون سبورت إن التحية الكبرى يجب أن تُوجه للجماهير من الناديين، موضحًا أن المشهد في المدرجات كان “رائعًا ومشرفًا لمصر وللقارة الإفريقية”، حيث امتلأت أجزاء كبيرة من الاستاد بجماهير الفريقين من مختلف الأعمار.

وأضاف أن جماهير الزمالك قدمت دعمًا كبيرًا لفريقها حتى بعد نهاية المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق ما زال في صدارة الدوري رغم الخسارة، وأن ما يميز جماهيره هو الولاء والانتماء المستمر للنادي في مختلف الظروف.

وفي المقابل، أشاد زاهر بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنها تعرف جيدًا متى تكون حاضرة لدعم فريقها، قائلاً إن التذاكر نفدت بالكامل قبل اللقاء، وإن الجمهور وقف خلف الفريق طوال المباراة، وهو ما يعكس ثقافة دعم راسخة “تعلمناها من رموز مثل صالح سليم”.

واختتم حديثه بتوجيه التهنئة للأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على الفوز في القمة، مؤكدًا أن المشهد الجماهيري كان أحد أبرز مكاسب اللقاء.