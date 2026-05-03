مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار طنطا - المحلة

شهدت محطة قطارات منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم وفاة شاب دهسا اسفل عجلات قطار "طنطا ـ المحلة "

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة الشاب "محمود العدوي" 24 سنة أسفل عجلات القطار بنطاق دائرة القسم .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.