حلم البريميرليج.. تعليق قوي من أرتيتا بعد الفوز على فولهام

قال المدرب ميكيل أرتيتا إن أرسنال أبقى على حلمه بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على فولهام 3-0 أمس السبت.

استعاد أرسنال حيويته الهجومية حيث اكتسح فولهام بأداء رائع في الشوط الأول، مع تألق بوكايو ساكا الذي عاد إلى لياقته البدنية، وتقديم فيكتور جيوكيريس، المنضم حديثًا للفريق، أفضل أداء له مع المدفعجية.

وقال أرتيتا للصحفيين: “هذا يعني لنا ولغرفة ملابسنا أننا نحافظ على الحلم حيا، ما فعله هؤلاء الرجال، ليس الآن ولكن طوال الموسم، للفوز بهذا العدد الكبير من المباريات في ظل الظروف التي اضطررنا للقيام بذلك فيها، مع عدم توفر العديد من اللاعبين في بعض الأحيان، أمر رائع.”

بدا أن موسمهم ينهار، حيث أعقب هزيمتهم في نهائي كأس الرابطة في مارس أمام منافسيهم على اللقب مانشستر سيتي خسارة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون من الدرجة الثانية لتنتهي بذلك مساعيهم لتحقيق الرباعية.

بعد خسارتين متتاليتين في الدوري، الثانية أمام مانشستر سيتي، تنازل أرسنال عن الصدارة لمنافسيه، وتم إقصاؤه من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ أكتوبر عندما فاز السيتي على بيرنلي الأسبوع الماضي.

بعد خسارة ثلاث مباريات فقط من أصل 49 مباراة في جميع المسابقات، أثارت سلسلة من أربع هزائم في ثماني مباريات تساؤلات حول عقلية أرسنال وقدرتهم على إضافة لقب إلى كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، وهو اللقب الرئيسي الوحيد لهم تحت قيادة أرتيتا.

لكن أرسنال تجاهل الأداء المهتز الأخير والجهد المبذول في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد ليتقدم بفارق ست نقاط في صدارة الدوري بفوزه المؤكد 3-0 على فولهام.

وأكد أرتيتا إن أرسنال انطلق بقوة يوم السبت وحقق تقدما مبكرا لم يبدُ أنه سيتخلى عنه أبدا، مما خلق جوا إيجابيا في ملعب الإمارات والذي بدوره حفز اللاعبين.

وأضاف: "عندما نشعر بهذا التواصل مع الجماهير، نكون أفضل بكثير، وأنا أعلم أن ذلك يجب أن ينبع منا".

"وتابع: “بالتأكيد صدر ذلك منا، لكننا بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة أو بأخرى، حتى عندما لا يقدم الفريق الأسباب الصحيحة على الأرجح.”

كان فريق أرسنال متقدماً بفارق كبير عند الاستراحة بعد ما وصفه أرتيتا بأنه أحد أفضل عروض الشوط الأول لهذا الموسم، مما سمح له برفاهية إراحة اللاعبين الرئيسيين قبل زيارة أتلتيكو يوم الثلاثاء، حيث أخرج ساكا في الشوط الأول وسحب جيوكيريس وديكلان رايس في حوالي الدقيقة الستين.

وأوضح أرتيتا إن فريقه بحاجة إلى تسخير الإيجابية التي أظهرها أداء يوم السبت ونقلها إلى مباراة يوم الثلاثاء، حيث يفصل فريقه أربع مباريات - وربما خمس - عن تحقيق العظمة.

وأتم: “استغلوا هذا الزخم والطاقة والإيمان من أجل يوم الثلاثاء. سنحتاج إلى ذلك بالتأكيد، عندما أنظر إلى الأجواء في غرفة الملابس، أعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح.”