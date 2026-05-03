وليد دعبس تعامل معي كأب .. شيكا يعتذر لنادي مودرن سبورت

أعرب عبدالرحمن شيكا، لاعب نادي مودرن سبورت، عن اعتذاره الكامل لإدارة النادي وجماهيره بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت منه، والتي تم تفسيرها على أنها إساءة للنادي.

وأكد شيكا في ستوري عبر انستجرام أنه يكن كل الاحترام والتقدير لنادي مودرن سبورت، مشيرًا إلى أن ما حدث كان خارجًا عن سياقه الصحيح ولم يكن يقصد به التقليل من شأن النادي أو مسؤوليه.

وأضاف: “أعتذر لإدارة النادي وعلى رأسهم الدكتور وليد دعبس، الذي لم أجد منه سوى كل الدعم والمساندة، وكان دائمًا يتعامل معي بروح الأب، وهو ما أقدره كثيرًا”.

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزامه الكامل بكافة التعليمات كلاعب محترف داخل الفريق"