لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

قدمت الشيف حبيبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي.
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
المكونات:
- 1 كوب دقيق قمح كامل
- ¼ كوب عسل أسود
- ¼ كوب عسل نحل أو تمر مهروس
- ¼ كوب زيت (جوز هند أو نباتي)
- بيضة
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- ½ ملعقة صغيرة قرفة
- رشة ملح
-فانيليا
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
1. نخلط العسل الأسود + العسل + الزيت + البيضة + الفانيليا.
2. نضيف الدقيق + البيكنج باودر + القرفة + الملح.
3. نقلب لحد ما عجينة متماسكة.
4. نشكل كور ونرص في صاج.
5. فرن 180 درجة لمدة 10–12 دقيقة.