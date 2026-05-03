أوكا بيحارب الملل.. مطرب المهرجانات يطرح أحدث أغانيه

طرح مطرب المهرجانات أوكا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أوكا بيحارب الملل” على طريقة الـSingle، ليواصل بها سلسلة نجاحاته الأخيرة.

وجاء الكليب بشكل بصري (Visual) غير تقليدي، اعتمد على صورة فنية مميزة وأجواء سينمائية لافتة، ظهرت فيها شخصية أوكا بشكل جديد ومختلف، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز الكليب مليون مشاهدة خلال أول 48 ساعة فقط من طرحه عبر جميع المنصات.

وتداول الجمهور مقارنات بين أوكا والنجم العالمي ترافي سكوت، معتبرين أن أوكا يقدم حالة فنية متطورة ويعيش مرحلة نضج واضحة، تجعله دائمًا “سابق بخطوة” في شكل ومضمون المهرجان.

الكليب يحمل بصمة أوكا الكاملة، حيث جاءت الرؤية الفنية من إبداعه، إلى جانب مشاركته في الألحان والتوزيع والغناء، بينما كتب الكلمات عمرو المشاكس، وتولى الميكس والماستر يوسف بابا.

ويأتي طرح “أوكا بيحارب الملل” بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم “هاكونا مطاطا”، والذي ضم مجموعة من الأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا، أبرزها: “ترلملم”، “سلطان”، “هاكونا مطاطا”، “عم الدنيا” و”حوا”.