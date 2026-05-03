أوبك+ تتفق على رفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا بداية من يونيو

قال جمال الوصيف، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من الرياض، إن مجموعة أوبك بلس عقدت اجتماعًا في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تطورات متسارعة يشهدها سوق الطاقة، مشيرًا إلى أن أبرز قرارات الاجتماع تمثلت في الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يونيو المقبل، وهي الزيادة الثالثة خلال الفترة الأخيرة.

رفع الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميًا

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج “المراقب” عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لقرار سابق برفع الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميًا، في إطار توجه تدريجي يهدف إلى ضبط توازنات السوق وزيادة إمدادات الطاقة، في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا مستجدات سوق النفط، في ظل حالة من التقلبات التي تشهدها الأسعار، إلى جانب التطورات المرتبطة بالصراعات الدولية وتأثيرها على قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الإمارات، أبدت خلال الفترة الماضية رغبة في زيادة مستويات إنتاجها، حيث تُقدَّر طاقتها الحالية بنحو 3.4 مليون برميل يوميًا، مع طموحات لرفعها إلى ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميًا، بما يعكس توجهًا لتعزيز القدرات الإنتاجية خارج قيود الحصص التقليدية داخل المنظومة.