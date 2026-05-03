أحمد موسى ناعيًا هاني شاكر: فقدنا إنسانًا خلوقًا وفنانًا محبوبًا

نعى الإعلامي احمد موسي، النجم هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وكتب احمد موسي عبر حسابه الشخصي على اكس، “البقاء لله ….وداعاااا أمير الغناء المصري والعربي الفنان الكبير هاني شاكر فقدنا الإنسان الخلوق والمحبوب حبيبنا هاني شاكر ، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، خالص العزاء لأسرته ومحبيه فى مصر والوطن العربي، وداعا هاني شاكر .. رحمك الله يا راجل يا طيب”





هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.